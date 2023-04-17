SpaceX отменила запуск самой мощной ракеты в истории перед стартом

Starship. Фото: spacex.com

SpaceX отменила запланированный на сегодня запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. Об отмене запуска стало известно за минуты до старта из официального профиля компании в Twitter.

О переносе тестового полета также заявил глава компании Илон Маск - об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Клапан давления, похоже, замерз, если он не начнет работать в ближайшее время, запуска сегодня не будет", - сначала заявил он.

Спустя несколько минут глава SpaceX сообщил, что полет переносится, еще одну попытку команда предпримет через несколько дней.

Что такое Starship

На официальном сайте SpaceX говорится, что космический корабль Starship и ракета Super Heavy компании SpaceX, совместно именуемые Starship, представляют собой полностью многоразовую транспортную систему, предназначенную для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс и далее.

Starship является самой мощной в мире ракетой-носителем, способной нести до 150 тонн груза в многоразовом использовании и 250 тонн груза в расходуемом. Высота ракеты составляет 120 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017122-spacex-otmenila-zapusk-samoy-krupnoy-rakety-v-istorii-pered-startom/