Президент США сообщил, сколько заработал в 2022 году

Джо Байден. Фото: Leon Neal/Getty Images

Президент США Джо Байден заплатил налоги на 170 тысяч долларов в 2022 году. Байден и его супруга сообщили о скорректированном валовом доходе в размере 579 514 долларов. Это меньше, чем президент и первая леди заработали в 2021 году, передает The Wall Street Journal.

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Согласно налоговым декларациям, опубликованным Белым домом, президент и первая леди заработали 579 514 долларов скорректированного валового дохода за второй год пребывания Байдена на посту президента.

Байдены совместно подали налоговую декларацию и заплатили федеральный подоходный налог в размере 137 658 долларов, при этом эффективная ставка федерального подоходного налога составила 23,8%. Они также заплатили 29 023 доллара подоходного налога Делавэра, а доктор Байден заплатила 3 139 долларов подоходного налога Виргинии.

В 2021 году доход президента и его супруги был выше и составлял 610 702 долларов США. Большая часть денег, которые поступали Байденам в 2022 году, пришлась на зарплаты. Джо Байден получил 400 тысяч долларов за 2022 год в качестве зарплаты президента США. Его супруга заработала 82 335 долларов, будучи преподавателем в муниципальном колледже Северной Виргинии. Остальная часть доходов пришлась на пенсии и выплаты по социальному обеспечению.

Ранее было объявлено, что президент опубликует декларацию о доходах в срок до 18 апреля 2023 года. Байдены возобновили традицию, согласно которой американский президент и его семья публично отчитываются о доходах перед населением. Дональд Трамп, который ранее занимал этот пост, отказывался публиковать свою декларацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017385-prezident-ssha-soobschil-skolko-zarabotal-v-2022-godu/