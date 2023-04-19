Ограничения, связанные с птичьим гриппом, сняли в Великобритании

Куриные яйца. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания одобрила снятие ограничений на торговлю яйцами, которые были введены из-за угрозы птичьего гриппа. Ранее на территории страны была ограничена продажа яиц, снесенных курами, имеющими доступ к открытым площадкам, передает BBC.

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Эти ограничения были введены в интересах защиты животных. Несмотря на то, что эксперты говорят, что вирус H5N1 все еще циркулирует и может представлять опасность для птиц, британские власти решили вернуть разрешение на торговлю яйцами, которые снесли куры, имеющие доступ к свободному выгулу.

"Это хорошая новость для хозяйств, в которых есть птицы, и для потребителей, которые хотят иметь возможность покупать фермерские продукты", — сказал Роберт Гуч, генеральный директор Британской ассоциации производителей яиц от кур на свободном выгуле.

При этом он добавил, что многие фермеры все еще обеспокоены из-за того, что птичий грипп переносится дикими птицами.

За последний год цены на яйца от кур на свободном выгуле выросли из-за дефицита. И это случилось не только из-за птичьего гриппа. Фермерам становится все труднее работать с розничными сетями, поскольку те предлагают слишком низкую закупочную цену на продукцию.

Угроза распространения птичьего гриппа в настоящее время считается достаточно низкой, что позволяет содержать домашнюю птицу на свободном выгуле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017221-ogranicheniya-svyazannye-s-ptichim-grippom-snyali-v-velikobritanii/