Германия отключила последние действующие АЭС

АЭС. Иллюстративное фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Последние три атомные электростанции Германии прекратили работу - минувшей ночью власти страны отключили их. Более 60 лет в стране вырабатывали ядерную энергию.

Последние работающие атомные электростанции (АЭС) - Isar 2 в Баварии, Neckarwestheim 2 в Баден-Вюртемберге и Emsland в Нижней Саксонии были отключены от сети в ночь на 16 апреля, пишет DW.

Отмечается, что решение о постепенном отказе от данного типа энергии было принято давно. Тем не менее в Германии были как сторонники, так и противники такого решения.

Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке уверена, что отказ от атомной энергетики сделает Германию более безопасной.

В свою очередь генеральный секретарь входящей в правительственную коалицию Свободной демократической партии Германии Биджан Джир-Сарай призвал не отказываться от технологии полностью - он считает, что у ядерной энергетики должно быть будущее в Германии.

Издание пишет, что почти две трети немцев не хотят, чтобы страна отказывалась от использования АЭС - таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.

32 процента считают необходимых продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Всего 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение станций.

Отмечается, что решение об отключении АЭС было принято еще правительством Ангелы Меркель на фоне катастрофы в Японии в 2011 году. Планировалось, что последние станции в Германии будут отключены в 2022 году, но энергетический кризис, вызванный конфликтом в Украине, повлиял на перенос сроков.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, ядерная (атомная) энергия - энергия, которая высвобождается в значительных количествах в процессах, затрагивающих атомные ядра.

Одним из методов высвобождения ядерной энергии является контролируемое деление ядер в устройствах, называемых реакторами, которые сегодня работают во многих частях мира для производства электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016937-germaniya-otklyuchila-poslednie-deystvuyuschie-aes/