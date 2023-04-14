Жапаров уволил главу Ошской области, его зама и акима после скандального видео

Садыр Жапаров. Фото: kabar.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу Ошской области после того, как в соцсетях появилось скандальное видео с участием его заместителя, передает 24.kg.

"По поручению Садыра Жапарова образована соответствующая комиссия по проверке деятельности руководства Ошской области, по результатам которой выявлены факты нарушения. Поэтому внесено предложение об освобождении от занимаемых должностей ряда руководителей", – говорится в публикации.

Таким образом, от занимаемых должностей были освобождены:

полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов;

заместитель полномочного представителя президента в Ошской области Данияр Жаныкулов;

глава госадминистрации – аким Кара-Суйского района Ошской области Турусбек Ногоев.

Как пишет издание, в соцсетях появилось видео, на котором заместитель главы Ошской области Данияр Жаныкулов якобы берет взятки. Аким Кара-Суйского района Турусбек Ногоев тоже присутствует на этих кадрах.

Позже Данияр Жаныкулов прокомментировал резонансное видео, заявив, что ролик был снят год назад.

"Я тогда курировал социальные вопросы и сидел в другом кабинете. Камеры устанавливал сам, чтобы не оклеветали, что я беру у кого-то взятки. Усатый мужчина, который зашел первым в кадре, – это Керим Макеев. Тогда он пришел ко мне после операции и сказал, что у него есть соглашение по керосину, и просил помочь ему. Я обещал помочь, там нет никаких коррупционных элементов", – цитирует его издание.

По словам экс-чиновника, Керим Макеев сказал, что не смог навестить его, когда тот лежал в больнице, поэтому передал ему деньги на чай и параллельно попросил решить вопрос.

А с акимом Турусбеком Ногоевым он обсуждал лишь рабочие процессы и не передавал ему денег, заявил Данияр Жаныкулов. При этом в конвертах, как он уточнил, были письма и обращения граждан по разным вопросам.

Между тем Садыр Жапаров уже назначил нового главу Ошской области. Им стал Эльчибек Джантаев.

Добавим, что, согласно информации на сайте Национального статистического комитета КР, Ошская область находится в южной части республики и граничит на западе с Баткенской областью, на севере – с Джалал-Абадской областью, на северо-востоке – с Нарынской областью, на востоке – с Китайской Народной Республикой, на юге – с Республикой Таджикистан, на северо-западе – с Республикой Узбекистан.

Общая площадь области составляет 29,0 тыс. кв. км, или 14,5 процента территории Кыргызстана. Областной центр – город Ош – один из древнейших среднеазиатских городов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016809-zhaparov-uvolil-glavu-oshskoy-oblasti-ego-zama-i-akima-posle-skandalnogo-video/