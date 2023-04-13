Утечка документов Пентагона. Что пресса пишет о секретных файлах, в которых обсуждаются последствия удара по Кремлю и недостаток сил у Украины

Военный в Киеве. Иллюстративное фото: Chris McGrath/Getty Images

Мировая пресса продолжает изучать десятки попавших в интернет файлов, которые многие уже уверенно называют "секретными документами Пентагона", и находить в них все новые интересные моменты: например, предположения разведки о том, что будет в случае смерти Путина или Зеленского, намеки на сотрудничество арабских союзников США с Россией или сведения о недостатке сил у украинской армии.

Би-би-си уже рассказывала о некоторых сведениях, содержащихся в утекших документах, в частности, об оценке потерь сторон в украинской войне, о слежке американских спецслужб за руководством союзников, о нахождении небольших отрядов спецназа западных стран в Украине или о предполагаемой готовности Сербии поставлять оружие Украине.

Официальные лица, которых касается утечка, как правило, не комментируют содержание документов, либо говорят, что сведения в них либо ложные, либо устарели. Последним с таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

Но в прессе появляются описания все новых представляющих интерес файлов, по мере того как журналисты находят их среди десятков попавших в интернет документов.

Смерть президентов и удар по Кремлю

Газета New York Times пишет (платный доступ) о планах действий, которые американская разведка предлагает на случай событий, радикально меняющих ситуацию в войне, а именно: смерть президента России Владимира Путина, смерть президента Украины Владимира Зеленского, силовое смещение военного руководства России и удар украинцев по Кремлю.

Издание отмечает, что эти сценарии обозначены как события с непредсказуемыми последствиями (англ. wild card) - от резкой эскалации до мирных переговоров, со всеми промежуточными вариантами. Американская военная разведка не оценивает вероятность этих событий и последствий, а просто предлагает командованию и политикам варианты действий в случае, если такое событие произошло.

Документ датирован 24 февраля и содержит отметку "Один год", то есть, скорее всего, он был специально составлен к годовщине начала войны.

"В одном из четырех гипотетических сценариев Украина наносит удар по Кремлю. Определен широкий спектр потенциальных возможностей. Это событие может привести к эскалации - г-н Путин отвечает на возмущение общества полномасштабной мобилизацией и обдумывает применение тактического ядерного оружия. Либо же страх населения может подтолкнуть его к мирному урегулированию", - рассказывает New York Times о рассуждениях американских властей.

Торгующиеся клиенты из Африки

Еще один секретный документ, о котором рассказывает New York Times, - отчет о переговорах властей Мали с Россией о закупках нефти.

Согласно документу, датированному 17 февраля, малийцы на переговорах с российским министерством энергетики и фирмой, связанной с ЧВК "Вагнер" [наемники этой компании воюют за малийскую хунту - Би-би-си] не согласились на предложенную Россией цену на нефть и продолжили торговаться.

Маневры арабов

Британская газета Times (платный доступ) выделяет содержащиеся в секретных документах сведения о том, что союзники США на Ближнем Востоке - Египет и Объединенные Арабские эмираты - тайно налаживают отношения с Россией.

О том, что Египет, согласно утекшим документам, мог рассматривать вопрос о производстве для России ракет для "Градов", уже сообщали многие издания, в том числе и .

"Согласно записи разговоров российских официальных лиц, Объединенные Арабские Эмираты согласились сотрудничать с ними против разведок США и Британии", - утверждает Times.

ОАЭ тоже немедленно отвергли эти обвинения.

Times пишет, что ОАЭ (а также Саудовская Аравия) не делают особого секрета из своих симпатий к путинской России и Китаю, но все же вряд ли хотят испротить отношения с США и, в меньшей степени, - с Великобританией.

И тем не менее, эти сведения из утечки, по мнению газеты, симптоматичны. "Эти документы - дополнительное подтверждение тезиса о том, что в архитектуре безопасности в арабском мире и в его отношениях с США происходит тектонический сдвиг", - пишет Times.

Украине не хватает сил на наступление?

Британская газета Daily Telegraph вслед за американской Washington Post обращает особое внимание (платный доступ) на документ, в котором говорится, что, по оценке американской разведки, у Украины не хватит сил на большое и успешное наступление.

"У США, как следует из документа, есть серьезные вопросы относительно реалистичности планов контрнаступления, и они беспокоятся, что эта операция может привести лишь к "умеренным территориальным приобретениям". В документе [...] высказывается предположение, что недостаточная подготовка украинских военных вкупе с недостатком вооружений помешает наступлению Украины и приведет к дополнительным потерям", - пишет Daily Telegraph.

Правда, как напоминает газета, этот документ датирован началом февраля, то есть с тех пор ситуация могла измениться.

"Отрезвляющая картина" боеспособности ПВО Украины

О недостатке средств у украинской армии рассуждает и обозреватель американской Washington Post Дэвид Игнатиус, который больше сорока лет пишет о международной политике, войнах и разведке. Игнатиус отмечает, в частности, документ, датированный 23 февраля, в котором дается оценка количества и расхода зенитных ракет у Украины. "Эти цифры пугают", - признается обозреватель.

В борьбе с воздушными целями, летящими выше шести километров, - пересказывает Игнатиус содержание документа, - Украина на 89% опирается на советские "Буки" и С-300. При этом, если сохранится прежний темп расходования, то, как подсчитали американцы в феврале, ракеты к "Букам" у украинцев должны были практически закончиться к 31 марта, а ракеты к С-300 - к 2 мая.

"Если Украина не сможет восполнить эту недостачу, то Россия, как отмечается в документе, в итоге может завоевать превосходство в воздухе и беспрепятственно атаковать наземные цели. Это значит, что Украина не сможет ни концентрировать сухопутные войска для контрнаступления, ни защищать свои города", - пишет обозреватель Washington Post.

При этом Западу, как отмечает Игнатиус, не хватает запасов и производственных мощностей, чтобы быстро и эффективно удовлетворять потребности украинской армии в этой войне.

В оценке же подлинности документов Игнатиус предлагает ориентироваться на соответствие их содержания известным фактам, а также на слова его анонимного собеседника из администрации президента США, который сказал ему, что документы "на первый взгляд, выглядят настоящими".

"Разведывательные документы по Украине, судя по всему, точно отображают ситуацию, и они рисуют отрезвляющую картину", - заключает ветеран американской журналистики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016564-utechka-dokumentov-pentagona-chto-pressa-pishet-o-sekretnyh-faylah-v-kotoryh-obsuzhdayutsya-posledstviya-udara-po-kremlyu-i-nedostatok-sil-u-ukrainy/