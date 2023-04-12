Внесудебные наказания, коррупция и утечка данных. Чем опасны новые правила призыва в российскую армию

Армия. Иллюстративное фото: Anadolu Agency / Contributor/ Getty Images

Сегодня Совет федерации вслед за Госдумой одобрит поправки, радикально меняющие систему призыва в армию и воинского учета. Как будут работать новые правила призыва и можно ли будет уклониться от получения повесток? Отвечают эксперты.

Кто попадет в реестр воинского учета?

Правительство создаст новый информационный ресурс, по аналогии с Росреестром, ЕГРЮЛ и т.д, куда будут стекаться сведения из разных информационных систем других ведомств. На его базе у Минобороны появится реестр воинского учета - туда соберут сведения о всех военнообязанных россиянах, за исключением отставников СВР и ФСБ.

Вносить данные в реестр и исключать их из него будут военкоматы.

В реестре будет храниться огромный массив личных данных - не только ФИО, дата рождения и паспортные данные призывника, но и его СНИЛС, ИНН, адрес места жительства или пребывания (в том числе не подтвержденный регистрацией), наличие иностранного гражданства или вида на жительство, сведения о трудоустройстве, работодателе и учебе.

Откуда военные возьмут эти данные?

"Поставщиками" этих сведений станут органы федеральной и региональной власти, а также различные организации - например, медицинские, которые должны будут сообщать данные о состоянии здоровья военнообязанного. Причем "медицинские" сведения будут сообщаться "в объеме, установленном правительством", и для внесения их в реестр согласия гражданина не потребуется. Как это совмещается с охраняемой законодательством медицинской тайной - в законе не уточняется.

Перечень перечисленных в законе данных, из которых будет состоять реестр воинского учета, не является исчерпывающим. Правительство сможет его дополнить "иными сведениями" по своему усмотрению.

Все персональные данные граждан в реестр попадут без получения их согласия. Но, как утверждается в законе, - с соблюдением закона "О защите персональных данных". Как будет обеспечиваться гарантия защиты, не уточняется.

У граждан будет право просить об исправлении данных, попавших в реестр без их ведома. Но военкоматы сначала направят запросы в уполномоченные органы или организации (у них будет три дня на ответ) и только после этого решат - вносить исправления или нет.

Реестр повесток. Пока - только о призыве?

Этот реестр, согласно закону, будет "общедоступным". Он будет автоматически формироваться на основании реестра воинского учета из сведений о направленных призывникам повестках. Там в частности укажут дату, с которой повестка начнет считаться врученной и дату явки в конкретный военкомат, а также ФИО призывника, его паспортные данные, место жительства и пребывания.

Призывники смогут получить доступ к этому реестру через личные кабинеты на его сайте или "Госуслугах", а также обратившись в МФЦ за получением выписки из реестра повесток.

Нововведения касаются только призыва на срочную службу - никакие поправки в закон о мобилизации пока не предусмотрены, сказал Би-би-си глава правозащитной организации "Гражданин. Армия. Право" (признана в России "иностранным агентом") Сергей Кривенко.

В законе говорится, что реестр повесток создается для граждан, подлежащих призыву, подтверждает юрист коалиции "Призыв к совести", попросивший об анонимности. Однако, отмечает он, информатизация военкоматов позволит проще проводить и мобилизацию, а "временные ограничения " могут применяться, в том числе, к тем, кто в запасе и не явился по повестке.

Можно ли будет уклониться от вручения повестки?

Нет. Военкоматы теперь смогут отправлять призывникам повестки в письменной форме заказным письмом по почте и дублировать их в электронной - через портал "Госуслуг". Бумажные повестки будут считаться врученными в день доставки или вручения письма. Вручением будет считаться и отказ от его получения.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на "соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе".

Если все эти способы не сработают, повестка будет считаться врученной по истечении недели с даты ее размещения в реестре повесток. Кроме того, повестки, как и сейчас, призывнику смогут вручать работники военкомата, его работодатель или администрация учебного заведения.

Не получивший повестку призывник будет обязан сам в двухнедельный срок с начала следующего призыва явиться в военкомат для сверки данных.

Что будет, если удалить аккаунт с сайта "Госуслуг"?

Повестка все равно будет считаться полученной, а сведения о гражданине сохранятся в реестре воинского учета.

Туда будут вносить данные о направлении повесток, получении их гражданином и его явке в военкомат, а также подтверждение уважительных причин неявки и введенные в отношении уклониста временные ограничения его прав.

Кроме того, в реестр будут вносить данные о привлечении уклонистов к административной или уголовной ответственности за нарушение требований закона "О воинской обязанности и военной службе", а также об обжаловании ими соответствующих решений.

В военные билеты и приписные удостоверения призывников теперь будут заносить данные паспорта, водительского удостоверения, номера мобильного телефона, СНИЛС и ИНН.

Наказания без суда. Это законно?

Гражданам, которые подлежат призыву и получили повестку, запретят выезжать из страны с того дня, когда повестка считается врученной (это зависит от типа повестки, они описаны в предыдущей главе).

Кроме того, если в течение 20 дней после вручения повестки, призывник так и не явится в военкомат, то на него будут наложены "временные меры". Среди них запреты на регистрацию в качестве ИП, постановку на учет в качестве самозанятого для льготного налогообложения, регистрацию недвижимости, действие водительских прав, регистрацию транспортного средства и получение кредита или займа.

Такие внесудебные наказания противоречат Конституции, считает адвокат по защите прав военнослужащих Константин Маркин. Во-первых, поражение в правах коснется только мужчин, что, по словам адвоката, будет дискриминацией по половому признаку. Во-вторых, поправки по сути означают "презумпцию виновности" - запреты будут вводиться до того, как противоправные действия гражданина будут доказаны.

Противоречит Конституции и запрет распоряжаться своим имуществом, считает адвокат. Незаконно, по его мнению, и лишение человека права водить машину без рассмотрения уголовного или административного дела в суде.

При этом региональные власти смогут установить еще и дополнительные ограничения - на получение гражданами выплат, льгот, мер поддержки и иных преференций. Кривенко отмечает, что таким образом власти фактически могут лишить поддержки членов семьи - например, его беременную жену.

Предупреждение о введенных запретах появится в реестре воинского учета и личном кабинете призывника на портале "Госуслуги". Эти данные также получат ФСБ и МВД, которые смогут на практике формировать "стоп-листы". Меры будут сняты автоматически в течение суток после явки в военкомат.

Как теперь избежать призыва?

Юристы говорят, что правовых способов уклониться от призыва по новому закону не будет. Останутся лишь две возможности не попасть в армию - добиваться прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) или эмигрировать. Обе возможности нужно использовать заблаговременно.

Решение о призыве по-прежнему можно обжаловать. Жалобы можно подать в призывную комиссию, через портал "Госуслуг" или МФЦ. Сделать это в МФЦ можно будет только лично в письменной форме. На рассмотрение жалоб уйдет от пяти до семи календарных дней. Решение гражданин сможет увидеть в личном кабинете на "Госуслугах" или получить в МФЦ.

Однако после вступления закона в силу обжалования сам призыв уже не затормозят. Сейчас по действующему закону в случае обжалования призыв автоматически приостанавливается до вступления в силу решения суда. Сергей Кривенко сказал Би-би-си, что пока это основной инструмент защиты прав призывников. По новым правилам к моменту рассмотрения судом жалобы призывника он вероятнее всего уже окажется в армии.

Однако в случае обжалования призывником отказа направить его АГС, автоматическая приостановка его призыва в новом законе сохранится и военкоматы отправить призывника в армию на время суда не смогут, отметил юрист коалиции "Призыв к совести", поговоривший с Би-би-си анонимно. Но заявление на АГС нужно подать за полгода до начала призыва.

Реестров еще нет. Когда новые правила вступят в силу?

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Судя по всему это произойдет довольно оперативно. Уже сегодня поправки одобрит Совет федерации. После этого они поступят на подпись президента.

Между тем, по указу Владимира Путина, который появился еще в ноябре, реестр воинского учета должен быть создан к апрелю 2024 года.

Однако в законе отдельно оговаривается, что даже до момента создания всех реестров, у властей сразу же появится возможность ставить на учет без явки, направлять электронные повестки и вводить ограничительные меры для уклонистов в "ручном режиме".

К чему все это приведет?

Опрошенные Би-би-си юристы говорят, что принятые поправки не только подрывают возможность защиты призывников от произвола военкоматов, но и создают новые возможности для коррупции.

Cергей Кривенко говорит, что поправки повышают риски, cвязанные с проведением силовиками "облав и захватов". При этом принимать решение о внесении в реестр и исключении из него будут военкомы, что по прогнозу правозащитника в десятки раз повысит коррупцию в этой сфере.

Директор "Трансперенси Интернешнл Россия" Илья Шуманов (он и организация признаны "иностранными агентами") объясняет, что у военкомов появятся неограниченные возможности осложнить жизнь военнообязанным.

При этом, отмечает он, закон детализирует механизм введения ограничений прав уклонистов, но система снятия этих запретов не отрегулирована - и здесь все будет зависеть от усмотрения военкомов, которые получат функции по аналогии с судебными приставами. Таким образом, от военкомов будет зависеть чуть ли не все социально активное мужское население страны, комментирует он коррупционную составляющую закона.

Сами реестры, по прогнозу Шуманова, могут стоить десятки миллиардов рублей, они будут создаваться непрозрачно и непублично, в несколько этапов, и это затянется на годы - как уже было с созданием единых госреестров недвижимости или госзакупок.

Еще одним негативным последствием может стать утечка данных, считает Шуманов. Пока сведения о военнообязанных хранятся в военкоматах в неоцифрованном виде, риски утечки намного ниже, говорит он. Созданием электронных реестров, по мнению эксперта, захотят воспользоваться и хакеры, и представители черного рынка, в котором появится новый огромный сегмент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016516-vnesudebnye-nakazaniya-korruptsiya-i-utechka-dannyh-chem-opasny-novye-pravila-prizyva-v-rossiyskuyu-armiyu/