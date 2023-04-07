Экс-соперника Лукашенко заочно приговорили к 17 годам тюрьмы в Беларуси

Валерий Цепкало. Фото: facebook.com/valerytsepkalo

Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало приговорили к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима. Его признали виновным по ряду статей, передает БелТА.

Цепкало признали виновным по ряду статей УК Беларуси, включая получение взятки в виде денежных средств и иных имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере.

Политику назначили дополнительное наказание – в Беларуси ему запретили занимать должности, при которых надо выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.

Минский областной суд установил, что Валерий Цепкало получил 151 715 евро (73,7 млн тенге по текущему курсу) за выбор определенного субъекта хозяйствования генподрядчиком по строительству объекта учреждения, которое он возглавлял, и заключение соответствующего договора. Данный факт, как сообщается, имел место в то время, когда Цепкало занимал пост директора администрации Парка высоких технологий.

Деньги перечислили на расчетный счет подконтрольной ему компании на Кипре, пишет агентство.

Как уточнили в ТАСС, Цепкало сейчас живет за пределами Беларуси. Правоохранительные органы страны ранее обращались к иностранным коллегам для экстрадиции обвиняемых членов белорусской оппозиции, но получили отказ.

Напомним, в мае 2020 года Валерий Цепкало – бывший посол в США и основатель Парка высоких технологий Беларуси – заявил, что намерен принять участие в президентских выборах.

Однако его кандидатуру отказали регистрировать на президентских выборах, из-за чего Цепкало обратился к мировым лидерам с просьбой поддержать проведение свободных выборов в родной стране.

Также в начале марта стало известно, что другого представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую заочно приговорили судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену.

Протесты в Беларуси в 2020 году после выборов президента

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. На пост главы государства страны претендовали 5 кандидатов – Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень.

Главным соперником Лукашенко эксперты называли Светлану Тихановскую – супругу заключенного в Беларуси оппозиционера Сергея Тихановского. Сейчас Светлана находится за пределами родной страны.

После выборов президента по всей Беларуси вспыхнули акции протеста. СМИ сообщали о применении против демонстрантов светошумовых и газовых гранат, слезоточивого газа, а также резиновых пуль. Очевидцы выкладывали в Интернет кадры столкновений населения и правоохранителей.

Вскоре ЦИК Беларуси озвучила окончательные итоги выборов президента, коим был избран Александр Лукашенко.

Тем временем в стране продолжались массовые демонстрации – их назвали крупнейшими за всю историю страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015955-eks-sopernika-lukashenko-zaochno-prigovorili-k-17-godam-tyurmy-v-belarusi/