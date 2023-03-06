Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заочно приговорена к 15 годам тюрьмы

Светлана Тихановская. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, которые белорусская оппозиция считает фальсифицированными, заочно приговорена судом в Минске к 15 годам лишения свободы по целому ряду тяжких статей, включая государственную измену.

Также ее признали виновной в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату государственной власти. В приговоре сказано, что она должна отбывать срок в колонии общего режима.

До массовых протестов против фальсификаций на президентских выборах Тихановская работала переводчицей. События 2020 года радикально изменили ее жизнь.

Светлана Тихановская приняла участие в президентских выборах только потому, что ее мужа, предпринимателя и блогера Сергея Тихановского, к ним не допустили (сейчас Тихановский отбывает 18-летний срок; уже в тюрьме ему добавили 1,5 года за неповиновение администрации колонии). Тихановскую зарегистрировала избирательная комиссия, и вокруг нее объединились оппозиционные активисты - сторонники других кандидатов, не допущенных к выборам. В первую очередь, это банкир Виктор Бабарико (арестован еще до выборов, сейчас отбывает 14-летний срок) и сооснователь "Парка высоких технологий" Сергей Цепкало (сейчас в эмиграции).

По официальным данным, на тех выборах 9 августа 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,1%. Данные независимых подсчетов показывали примерно обратное соотношение. Евросоюз, США, Британия и ряд других стран не признали официальные результаты выборов, а Лукашенко - их победителем.

Светлана Тихановская. Фото: Telegram/@tsikhanouskaya

Многочисленные сообщения о фальсификациях на всех уровнях привели к самым массовым в истории Беларуси протестам и к беспрецедентному уровню насилия и давления на недовольных со стороны силовиков. Это давление продолжается и сейчас.

Уже 10 августа Тихановскую пригласили в ЦИК Беларуси. Там прямо в кабинете председателя с ней говорили два высокопоставленных силовика. После этой беседы она уехала на автомобиле в Литву - и только много позже рассказала, что ее шантажировали детьми.

Тем не менее, в течение следующих дней и недель она сначала стала главным лицом белорусских протестов, а потом и лидером оппозиции в изгнании.

Сейчас среди белорусских политических мигрантов много конфликтов, Тихановскую многие ее бывшие соратники укоряют, например, за недостаточно активную реакцию на российско-украинскую войну, но она по-прежнему самая узнаваемая участница тех событий.

Светлана Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом, экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, президентом Франции Эммануэлем Макроном, практически со всеми главами стран ЕС. Например, в Польше и Германии ее визиты проходили как государственные.

Одновременно в Беларуси против нее возбуждались все новые уголовные дела. Самое первое - о создании экстремистского формирования - еще в декабре 2020-го.

Беларусь обращалась к Литве с требованием выдать Тихановскую, МИД страны на это ответил, что "скорее ад замерзнет". Интерпол также отказался объявлять ее в международный розыск.

Также Тихановская внесена в список "лиц, причастных к террористической деятельности", который ведет КГБ Беларуси.

"Я знаю, что мы обязательно вернемся домой. И мы вернемся на своих условиях, благодаря ежедневному труду, а не чьему-то разрешению или приговору", - так Светлана Тихановская прокомментировала у себя на сайте свой приговор еще до его вынесения.

В ходе прений, прошедших 27 февраля, государственный обвинитель просил приговорить Тихановскую к 19 годам.

Павел Латушко. Фото: Omar Marques / Getty Images

Нынешний приговор фиксирует, что среди главных участников протестов 2020 года очень мало людей остались без судимости. Так, отказавшиеся уезжать из Беларуси известные оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак отбывают 11 и 10 лет соответственно. В целом, по данным правозащитников, на конец февраля 2023 года в Беларуси находилось более 1,4 тыс. политзаключенных.

Это уже не первый заочный приговор противникам Александра Лукашенко. В январе 2023 года по 12 лет получили известный медиаменеджер Дмитрий Навоша и еще несколько эмигрировавших активистов - за "разжигание вражды" и сбор персональных данных силовиков. Олимпийская медалистка Александра Герасименя и спортивный функционер Александр Опейкин также получили по 12 лет заочно за "причинение вреда национальной безопасности".

И эта практика безусловно будет продолжена. Генпрокурор Андрей Швед заявил, что несколько заочных процессов начнутся в течение 2023 года, причем судить будут не только живых, но и уже умерших. Пока он имел в виду нацистов Третьего рейха, против которых возбуждено уголовное дело за геноцид белорусов в ходе Второй мировой войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011953-lider-oppozitsii-belarusi-svetlana-tihanovskaya-zaochno-prigovorena-k-15-godam-tyurmy/