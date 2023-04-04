Илон Маск больше не самый богатый человек Земли - в рейтинге сменился лидер

Бернар Арно. Фото: Chesnot/Getty Images

Президент группы Louis Vuitton Moеt Hennessy (LVMH) Бернар Арно потеснил Илона Маска в рейтинге богатейших людей планеты - теперь французский бизнесмен занимает первую строчку.

По данным Forbes, состояние Арно составило 211 миллиардов долларов - это позволило ему стать лидером рейтинга самых богатейших людей планеты.

Илон Маск, который ранее возглавлял этот список, опустился на вторую строчку - его состояние эксперты оценили в 180 миллиардов долларов.

Арно, как свидетельствуют показатели, приумножал свои богатства в течение последних нескольких лет. График показывает уверенный рост с 2020 года.

Бизнесмен контролирует империю LVMH, состоящую из 75 модных и косметических брендов, включая Louis Vuitton и Sephora.

Холдинговая компания Арно Agache поддерживает венчурную фирму Aglaé Ventures, которая инвестирует в такие компании, как TikTok, родитель ByteDance и Netflix.

По данным издания, Маск за последний год потерял около 40 миллиардов долларов.

По информации Bloomberg, Бернар Арно родился в северном французском городе Рубе в 1949 году.

Получив диплом инженера в парижской Политехнической школе, он присоединился к семейной компании и убедил отца выйти из строительного бизнеса и сосредоточиться на недвижимости.

Арно вышел на рынок предметов роскоши в 1984 году, когда возглавил обанкротившуюся текстильную группу, которой принадлежал Christian Dior. Он продал все остальные предприятия компании и использовал вырученные средства для покупки контрольного пакета акций LVMH.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015433-ilon-mask-bolshe-ne-samyy-bogatyy-chelovek-zemli-v-reytinge-smenilsya-lider/