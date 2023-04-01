Ракетная компания Ричарда Брэнсона находится на грани закрытия

Ричард Брэнсон. Фото: Roberto Finizio/Getty Images

Ракетная компания британского миллиардера сэра Ричарда Брэнсона Virgin Orbit заявила о грядущем увольнении 85% сотрудников. Компания вынуждена пойти на этот шаг, поскольку руководству не удалось привлечь новые инвестиции в свой проект, передает BBC.

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Как сообщают в СМИ, компания может полностью прекратить свою деятельность в обозримом будущем. Несколько недель назад Virgin Orbit приостановила работу в очередной попытке укрепить свое финансовое положение. Ранее в этом году ракете Virgin Orbit не удалось осуществить первый в истории запуск спутника с территории Великобритании. Акции компании упали более чем на 44% в четверг, 30 марта.

Объявляя об увольнениях, представители компании заявили, что на этот шаг пришлось пойти, чтобы сократить расходы. Увольнения коснутся примерно 675 сотрудников, которые работают во всех подразделениях компании. Инвестиционная компания сэра Ричарда Virgin Investments вложила 10,9 млн долларов в финансирование выходных пособий и других расходов, связанных с сокращением рабочей силы. В целом расходы на выходное пособие сотрудников составят около 15 млн долларов.

Virgin Orbit была основана в 2017 году для запуска небольших спутников и является частью бизнес-империи сэра Ричарда, в которую входят авиакомпания Virgin Atlantic и компания по космическому туризму Virgin Galactic.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014883-raketnaya-kompaniya-richarda-brensona-nahoditsya-na-grani-zakrytiya/