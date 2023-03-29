Пустующие бизнес-центры станут жилыми домами в Сан-Франциско

Офисное здание, переоборудованное в дом, в Сан-Франциско. Фото: Marlena Sloss for The Washington Post via Getty Images

Массовое распространение удаленной работы, а также нехватка жилья заставляют представителей властей таких городов, как Сан-Франциско задуматься о переоборудовании бывших бизнес-центров в жилые дома. Многие офисы в настоящее время пустуют, а люди ищут арендное жилье, передает The Washington Post.

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Ни один деловой центр США не пострадал так сильно от последствий пандемии COVID-19, как пострадал Сан-Франциско. При этом у Сан-Франциско есть реальный шанс обернуть эти последствия себе на пользу. В настоящее время в городе идет активное преобразование пустующих бизнес-центров в жилые дома.

Однако это не так легко, как кажется. По словам архитекторов, превратить офисное здание в жилой дом может быть дороже и сложнее, чем построить жилой дом с нуля. В настоящее время из десятков пустующих или малоиспользуемых офисных зданий Сан-Франциско лишь малая часть подходит для преобразования в жилые помещения.

Однако ситуация в Сан-Франциско является неотложной. В городе наблюдается острый жилищный кризис. Арендного жилья не хватает, а предложения на рынке могут удовлетворить спрос лишь тех клиентов, которые имеют высокий доход. Доступных вариантов жилья в городе почти нет.

Власти города и штата убеждены, что использование офисных зданий в качестве жилых домов является важной частью стратегии решения проблемы нехватки жилья. По их мнению, это поможет Сан-Франциско переосмыслить философию города и станет новым импульсом для развития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014329-pustuyuschie-biznes-tsentry-stanut-zhilymi-domami-v-san-frantsisko/