Проживающим в РФ казахстанцам могут упростить получение гражданства России

Паспорт России. Иллюстративное фото: pexels.com

В России предлагают внести поправку в закон "О гражданстве", которая восстановит право для граждан Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, проживающих в РФ, на упрощенное получение российского гражданства, передает РИА Новости.

Отмечается, что в версии законопроекта, которая была принята в первом чтении, такое право предусматривается лишь через указ президента России.

"Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос", – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Кроме того, он предложил сократить требуемые сроки проживания в России для получения гражданства с трех лет до одного года.

"Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой… Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание… бывают обстоятельства, когда могут не иметь детей", – добавил Затулин.

По информации агентства, проект закона был принят в первом чтении 5 апреля прошлого года. В нем также предусматривалось лишение гражданства за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Также законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство и расширение полномочий президента страны по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства России.

Ранее официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек напомнила, что Казахстан не признает двойного гражданства. Только в 2022 году за двойное гражданство к административной ответственности был привлечен 841 человек, 138 из этого числа решениями судов выдворены из страны, остальные – оштрафованы.

Добавим, что, согласно информации на сайте Электронного правительства, в соответствии законом страны "О гражданстве РК" за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Если казахстанец получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.

Если гражданин даже после утраты казахстанского гражданства продолжает использовать документы, удостоверяющие личность, он будет привлечен к административной ответственности в размере 100 МРП (345 тыс. тенге) согласно пункту 1 статьи 496 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012993-prozhivayuschim-v-rf-kazahstantsam-mogut-uprostit-poluchenie-grazhdanstva-rossii/