Видео массовой драки с участием депутата стало причиной скандала в Кыргызстане

Момент драки в Бишкеке. Кадр из видео: t.me/koroche_kg

В одном из кыргызстанских Telegram-каналов появились кадры массовой драки около, предположительно, кафе в Бишкеке. Среди участников драки заметили человека, похожего на местного депутата.

12 марта в популярном в Кыргызстане Telegram-канале "Короче" появился видеоролик с массовой дракой, предположительно, около увеселительного заведения в Бишкеке. На кадрах, как писали в 24.kg, один из дерущихся похож на депутата парламента Кыргызстана Жаныбека Абирова.

Сегодня пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев сообщил, что президенту Жапарову доложили о факте драки с участием депутата Абирова. МВД страны поручили провести расследование.

"Президенту Жапарову доложено о факте драки и избиения гражданина со стороны депутата Жогорку Кенеша Ж. Абирова. Министерству внутренних дел поручено провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего. Данное поведение не соответствует стандартам этики государственного служащего такого ранга", – написал Султанбаев в своем Facebook-профиле.

Согласно информации на официальном сайте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Абиров Жаныбек родился 22 декабря 1988 года в городе Токмок Чуйской области. Депутатом Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Кыргызской Республики VII созыва был избран в 2021 году.

Жогорку Кенеш – парламент Кыргызской Республики – является высшим представительным органом, осуществляющим законодательнуВидефю власть и контрольные функции в пределах своих полномочий. Состоит из 90 депутатов, которые избираются сроком на 5 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012662-video-massovoy-draki-s-uchastiem-deputata-stalo-prichinoy-skandala-v-kyrgyzstane/