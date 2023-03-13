Массовые протесты прошли в Молдове. В их организации подозревают российские спецслужбы

Протесты в Молдове. Фото: Daniel Mihailescu / AFP / Getty Images

В городе Кишиневе протестующие пытались прорваться к зданию правительства. В полиции заявили, что эта провокация была подготовлена российскими спецслужбами, передает Deutsche Welle.

12 марта в центре Кишинева прошла массовая акция протеста, организованная партией "Шор". Участники митинга требовали от правительства оплаты коммунальных платежей за отопительный сезон и недопущения войны в Молдове.

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер заявила, что участники акции приняли резолюцию, потребовав от правительства дать в течение суток ответ о погашении коммунальных платежей населения за зимние месяцы.

Как пишет РИА Новости, Молдова испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. По данным агентства, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию – почти в четыре раза.

На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.

Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневается в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдовы разочаровано политикой властей и почти 65% – поддерживает идею смены правительства.

Как пишет Интерфакс, участники акции протеста пытались пройти к зданию правительства, чтобы оставить там принятую резолюцию, но полиция перекрыла дорогу. В результате переговоров в здание правительства пропустили трех депутатов от партии "Шор".

Тем не менее, по данным издания, в ходе акции протеста происходили столкновения между полицией и протестующими. Более 50 человек были задержаны.

Как отмечает Deutsche Welle, глава генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану обвинил российские спецслужбы в подготовке акций по дестабилизации в ходе оппозиционных протестов.

"В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", – заявил он в воскресенье, 12 марта, на брифинге перед митингом партии "Шор".

Чернэуцану также сообщил о задержании 7 человек, которые проходили специальную подготовку с данными целями под руководством представителя России. Всего в полицию было доставлено 25 подозреваемых.

Издание Euronews сообщает, что, по данным кишиневских властей, демонстрантов координируют пророссийские олигархи Влад Плахотнюк и Илан Шор, находящиеся в международном розыске по обвинению в коррупции.

Как сообщает РИА Новости, спикер парламента Молдовы и председатель правящей партии Игорь Гросу обвинил протестующую оппозицию в попытке "свержения конституционного строя".

При этом, напомним, что в феврале президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы.

Выступая перед лидерами ЕС в Брюсселе, он отметил, что в этом документе было четко показано, "кто, когда и как собирался сломать демократию Молдовы и установить контроль" над этой страной.

Позже президент Молдовы Майя Санду заявила, что этот сценарий подтвердила и молдавская разведка. По ее словам, предполагаемый мятеж должен был включать "протесты так называемой оппозиции, направленные на свержение конституционного строя".

"Этот план предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии с целью попытаться спровоцировать протесты в попытке сменить законное правительство на незаконное, контролируемое Российской Федерацией", – заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012596-massovye-protesty-proshli-v-moldove-v-ih-organizatsii-podozrevayut-rossiyskie-spetssluzhby/