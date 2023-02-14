Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке устроить переворот

Майя Санду. Фото: John Angelillo-Pool / Getty Images

Президент Молдовы Майя Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства. Это заявление она сделала через несколько дней после того, как в стране сменилось правительство.

В пятницу президент назначила новым премьер-министром Дорина Речана, который, как и его предшественница Наталья Гаврилица, выступает за вступление страны в ЕС.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы.

Выступая перед лидерами ЕС в Брюсселе, он отметил, что в этом документе было четко показано, "кто, когда и как собирался сломать демократию Молдовы и установить контроль" над этой страной.

В понедельник Санду заявила, что этот сценарий подтвердила и молдавская разведка. По ее словам, предполагаемый мятеж должен был включать "протесты так называемой оппозиции, направленные на свержение конституционного строя".

"Этот план предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии с целью попытаться спровоцировать протесты в попытке сменить законное правительство на незаконное, контролируемое Российской Федерацией", - заявила президент Молдовы на брифинге.

Наталья Гаврилица и Шарль Мишель. Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Она добавила, что эти люди с военным опытом должны были действовать под прикрытием, выдавая себя за гражданских лиц. В их миссию также должны были входить нападения на государственные учреждения и захват заложников.

Санду призвала парламент предоставить дополнительные полномочия спецслужбам и заявила, что "попытки Кремля принести насилие в нашу страну потерпят неудачу".

Война России в соседней Украине поставила Молдову, одну из самых бедных стран Европы, в тяжелое положение. Стране с населением 2,6 млн человек пришлось столкнуться с массовым притоком беженцев из Украины, растущей инфляцией и перебоям с поставками электроэнергии.

В апреле прошлого года напряженность в Молдове резко выросла после серии взрывов в Приднестровье, поддерживаемом Россией сепаратистском регионе Молдовы. Это вызвало опасения, что страну могут втянуть в войну России в Украине. Приднестровье с населением около 470 тысяч человек находится под контролем сепаратистских властей после гражданской войны 1992 года.

Молдова зависит от поставок природного газа из России. В прошлом году там произошли отключения электроэнергии, что совпало с атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины.

Главный социалистический и коммунистический оппозиционный блок Молдовы имеет прочные связи с Москвой. Предшественник Майи Санду на посту президента Игорь Додон также поддерживал тесные связи с Россией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009243-prezident-moldovy-mayya-sandu-obvinila-rossiyu-v-popytke-ustroit-perevorot/