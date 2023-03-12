Находящегося под санкциями США генерала назначили министром обороны Китая

Ли Шанфу. Фото: Noel Celis/AFP via Getty Images

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования утвердили в должности министра обороны Китая 65-летнего генерала Ли Шанфу, который находится под санкциями США.

Как сообщает South China Morning Post, новым министром обороны Китая стал Ли Шанфу.

"Аргументы и факты" со ссылкой на Xinhua пишут, что он на этом посту сменил генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего китайскую Народно-освободительную армию с 2018 года.

При этом в 2018 году Минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и возглавлявшего его на тот момент Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией, в частности из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400, передает РИА Новости.

Добавим, что, по информации агентства, Ли Шанфу родился в 1958 году в городе Чэнду в семье высокопоставленного военного Ли Шаочжу, который занимал пост заместителя начальника Юго-Западного командования Железнодорожного корпуса НОАК.

В 1978 году Ли Шанфу поступил в Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая в городе Чанша. После окончания учебы Ли Шанфу работал в Центре запуска спутников Сичан, расположенном в провинции Сычуань.

В 2003 году 45-летний Ли Шанфу возглавил космодром Сичан, на этой должности он проработал более 10 лет, в течение которых руководил многими миссиями по космическим запускам.

В 2006 году ему было присвоено звание генерал-майора, в 2016-м звание генерал-лейтенанта, а в 2019 году звание генерала.

В 2016-2017 года он занимал должность заместителя командующего Силами стратегического обеспечения НОАК.

В 2017-2022 годах Ли Шанфу возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

Напомним, 10 марта Си Цзиньпина путем тайного голосования переизбрали председателем КНР на третий срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012562-nahodyaschegosya-pod-sanktsiyami-ssha-generala-li-shanfu-naznachili-ministrom-oborony-kitaya/