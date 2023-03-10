Офицеров запаса призвали на военную службу в Беларуси

Военные Беларуси. Иллюстративное фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 10 марта, подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Об этом сообщается на официальном сайте главы Беларуси.

"Документом предусматривается призвать в 2023 году в Вооруженные Силы до 230 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет и в органы пограничной службы - до 20 человек, которые прошли обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеют воинское звание офицера и зачислены в запас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подробные мероприятия проводятся ежегодно на плановой основе.

"Реализация данного Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в Вооруженных Силах, обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва", - добавили в пресс-службе президента Беларуси.

Sputnik Беларусь уточняет, что плановые тренировки в стране проводятся не только с офицерами запаса, но и с другими "запасниками", которые служили в разные годы. Их призывают в интересах различных ведомств.

Кроме того, регулярно проводятся учения Вооруженных Сил, теробороны, проверяется боеготовность войск.

Напомним, несколько дней назад Лукашенко подписал закон об усилении противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности. Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2012504-ofitserov-zapasa-prizvali-na-voennuyu-sluzhbu-v-belarusi/