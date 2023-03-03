Лауреата Нобелевской премии мира приговорили к 10 годам колонии в Беларуси

Алесь Беляцкий. Фото: belta.by

В Беларуси суд приговорил лауреата Нобелевской премии мира и руководителя незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы, передает БЕЛТА.

Суд признал Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича (зампреда "Весны"), Владимира Лабковича (координатора кампании "Правозащитники за свободные выборы") и Дмитрия Соловьева (правозащитника "Весны") виновными по статьям "Контрабанда" и "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Беляцкого приговорили к 10 годам лишения свободы, Валентина Стефановича – к 9 годам лишения свободы, Владимира Лабковича – к 7 годам. Дмитрий Соловьев, который в зале суда не присутствовал, был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Всех их приговорили к отбыванию наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Алесь Беляцкий – белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна". По информации Reform.by, он был задержан в июле 2021 года. Его также признали политическим заключенным.

Правозащитный центр "Весна", согласно информации на его сайте, — это неправительственная правозащитная организация, созданная в апреле 1996 года во время массовых акций протеста демократической оппозиции в Беларуси, которая после арестов участников демонстраций занималась помощью арестованным и их семьям.

Решением Верховного суда Республики Беларусь 28 октября 2003 года за участие в наблюдении во время президентских выборов 2001 года правозащитный центр был лишен государственной регистрации.

Напомним, в октябре прошлого года основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира за то, что он проявил себя как "выдающийся поборник прав человека, демократии и мирного сосуществования". Свою победу он разделил с российским правозащитным обществом "Мемориал" и украинской общественной организацией "Центр Гражданских Свобод".

В декабре вместо него на церемонию награждения в Осло приехала его жена Наталья Пинчук.

По информации на сайте Нобелевской премии, на премию мира может быть номинирован любой человек, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц. При выдвижении кандидатов учитываются три критерия: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается в Осло, Норвегия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011684-laureata-nobelevskoy-premii-prigovorili-k-10-godam-kolonii-v-belarusi/