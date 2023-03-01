Беспилотники упали в Подмосковье и еще четырех регионах России. Что известно

Беспилотники. Иллюстративное фото: Sun Zhongzhe / VCG / Getty Images

На нефтебазе в Туапсе Краснодарского края произошел пожар. Российские СМИ пишут, что нефтебазу пытались атаковать беспилотники. Похожие сообщения пришли в ночь на вторник и из нескольких других российских регионов, включая Подмосковье.

Сообщение о пожаре на улице Индустриальной, по данным властей Туапсе, поступило около двух часов ночи. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров, к 3:00 пожар был полностью потушен, утверждает городская администрация. Возгорание якобы произошло в хозяйственной постройке и не привело к серьезным последствиям.

На улице Индустриальной, где произошел пожар, располагается НПЗ "Роснефти". Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей, пишут, что на территории нефтебазы с разницей в несколько секунд прогремели два взрыва.

Агентство РИА Новости сообщает со ссылкой на экстренные службы, что в районе нефтебазы в Туапсе был зафиксирован беспилотник.

Телеграм-каналы, в том числе Astra и Baza, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что территорию нефтебазы попытались атаковать два беспилотника, но они взорвались "в ста метрах от нефтехранилища", повредив здание бойлерной.

Местные власти и "Роснефть" пока не комментируют сообщения о предполагаемой атаке базы беспилотниками. Что могло стать причиной пожара на нефтебазе, не сообщается.

Подмосковье, Белгород, Адыгея, Брянская область

В ночь на вторник власти сообщили о найденных в Белгороде обломках трех беспилотников.

"Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что один из дронов залетел в окно квартиры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром во вторник сообщил, что над Суражским районом был сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также сообщил, что в республике около двух часов ночи был зафиксирован взрыв в районе поселка Новый. По словам Кумпилова, там упал неустановленный летательный аппарат. Спасатели обнаружили в месте падения две воронки диаметром около двух метров.

Днем во вторник появились сообщения о падении еще одного беспилотника в Подмосковье. Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, "это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал".

По данным телеграм-каналов, дрон обнаружили в районе компрессорной станции "Газпрома" в Коломенском районе. Воробьев утверждает, что жертв и разрушений на земле нет.

Минобороны России подтвердило атаку беспилотников в двух регионах. "28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - говорится в заявлении военного ведомства.

Минобороны утверждает, что летательные аппараты "были подавлены" российскими подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов о возможных атаках беспилотников сразу в нескольких российских регионах:

"Появление беспилотников в Белгороде, Брянской области, Туапсе и Адыгее, а также сообщения о возможном появлении дрона в районе Санкт-Петербурга - крупнейшее подобное событие за последние недели. Достоверных данных о принадлежности этих аппаратов нет, но самое логичное в такой ситуации - предположить, что за этим могут стоять украинские военные. Что было целями дронов, сказать трудно, только один из них - в Туапсе - взорвался на территории НПЗ "Роснефти".

Это довольно разные происшествия. Судя по обломкам, которые были найдены на месте взрыва аппарата в Адыгее (снимки появились в телеграм-каналах), он был оснащен турбореактивным двигателем. Видео, на котором якобы запечатлен момент удара по нефтебазе в Туапсе, также попало в сеть. Звук на нем запаздывает относительно видеодорожки, но если он оригинальный, а не был наложен позднее, то этот взрыв также устроил аппарат с реактивным двигателем - его шум отчетливо слышен на видео.

Ранее ВСУ использовали для ударов по аэродромам в глубине России старые советские реактивные разведывательные беспилотники Ту-141 "Стриж", которые были переделаны в ударные дроны-камикадзе. По сути из возвращаемого аппарата сделали крылатую ракету.

Судя по информации из Белгородской области, там были использованы другие дроны, более легкие, которым, видимо, не удалось достичь цели.

Еще одно обстоятельство, которое может иметь отношение к ночному налету дронов - звуки воздушной тревоги, которые прозвучали в нескольких регионах, в частности, в Воронежской, Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

Их передавали местные радиостанции и телеканалы. Они оповещали о "ракетном ударе", призывая немедленно проследовать в укрытие на фоне звуков сирен. В МЧС России заявили, что это стало следствием взлома систем оповещения хакерами.

Все это вместе выглядит как хорошо спланированная операция, которая включает в себя использование беспилотников разного класса, возможно - параллельно с кибератакой.

При этом в случае с Туапсе и Адыгеей, если дроны запускались с территории, которую контролирует ВСУ, то им пришлось пролететь более 400 километров, а траектория полета пролегала над линией фронта, тылом российской группировки, украинским и российским побережьем Азовского моря, над самим морем, а также над Краснодарским краем.

В результате как минимум один беспилотник смог поразить цель, причем в Туапсе - городе, который очень далеко от фронта войны в Украине.

Кроме того, пролетающие беспилотники могли помочь вскрыть расположение объектов ПВО, их режим работы. Информацию об этом теоретически можно было бы получить при помощи самолета-разведчика над Черным морем. В этом районе с начала военной операции часто дежурят пилотируемые или беспилотные разведывательные самолеты стран НАТО".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011243-bespilotniki-upali-v-podmoskove-i-esche-chetyreh-regionah-rossii-chto-izvestno/