Человек упал с трапа самолета Байдена во время его визита в Польшу (видео)

Падение. Кадр из видео: twitter.com/soomiq

С трапа прилетевшего в Польшу самолета Байдена кубарем вниз скатился человек. Инцидент попал в прямой эфир, который транслировали польские телеканалы.

В социальных сетях разлетелся фрагмент прямого эфира прибытия президента США Джо Байдена в Варшаву. После приземления "Борта номер один" вниз по трапу скатился человек.

По информации РИА Новости, упавшим членом делегации, сопровождающей президента Байдена, мог оказаться высокопоставленный сотрудник его администрации.

Как отметили корреспонденты издания, на официальный запрос о личности потерпевшего и его состоянии в Белом доме не ответили.

Тем не менее сообщается, что Байдена сопровождали 17 человек - представители администрации, а также помощники и руководители отдельных подразделений Белого дома.

По информации Daily Mail, вниз по трапу скатилась женщина. Корреспонденты предполагают, что она является частью вспомогательного персонала Белого дома. Авторы статьи добавили, что на сотруднице был рюкзак, который смягчил ее падение.

Напомним, что в ходе своего выступления в польской столице президент Джо Байден заявил, что Запад не собирался нападать на Россию.

Как пишет Британская энциклопедия, "Борт номер один" (Air Force One - на англ.) - это любой самолет ВВС США, на борту которого находится президент Соединенных Штатов. Иными словами, это радиопозывной, который принимает любой самолет ВВС, когда на его борту находится американский лидер.

Тем не менее с 90-х годов прошлого века в обиходе этот позывной стал отождествляться с двумя конкретными самолетами, зарезервированными для использования президентом для поездок, а именно за Boeing 747-200B с бортовыми номерами 28000 и 29000 с обозначением ВВС VC-25A.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010343-chelovek-vypal-iz-samoleta-baydena-vo-vremya-ego-vizita-v-polshu-video/