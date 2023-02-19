Обломки разгерметизированного космического корабля "Прогресс МС-21" затонули в Тихом океане

Грузовой корабль "Прогресс МС-21". Фото: t.me/roscosmos_gk

Сегодня, 19 февраля, несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" были затоплены в Тихом океане. Ранее произошла разгерметизация системы охлаждения корабля, передает РИА Новости со ссылкой на информацию госкорпорации "Роскосмос".

Сообщается, что несгораемые обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" с разгерметизировавшейся системой охлаждения упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился", – объяснили в "Роскосмосе".

Отмечается, что "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС в 18 февраля в 05:26 по московскому времени (08:26 по времени Астаны).

После отхода корабля от станции космонавты в режиме телеоператорного управления развернули его и провели дополнительное фотографирование места повреждения. Никаких повреждений обнаружить не удалось, и корабль решили оставить на орбите на дополнительное время.

По данным агентства, госкомиссия рассматривала два варианта – либо вернуть "Прогресс" на станцию и пристыковать к модулю "Причал", чтобы попробовать еще раз разобраться в причинах разгерметизации, либо все-таки затопить корабль. Был выбран второй вариант, но с условием, что грузовик пробудет в автономном полете сутки и будет затоплен 19 февраля.

Сегодня в 06:15 по московскому времени (09:15 по времени Астаны) двигательная установка корабля включилась на торможение, а через 42 минуты его несгораемые обломки упали в несудоходном районе в южной части Тихого океана.

Сообщается, что система терморегулирования корабля разгерметизировалась еще 11 февраля. Космонавты уже один раз сфотографировали его с помощью манипулятора американского сегмента станции и отправили снимки специалистам на Землю для изучения.

"Аналогичная ситуация произошла с пилотируемым "Союзом МС-22" 15 декабря 2022 года. Тогда причиной назвали попадание микрометеорита. Чтобы забрать космонавтов, следующий корабль "Союз МС-23" будет отправлен в беспилотном режиме. Дату пуска объявят после дополнительного изучения ситуации с грузовиком", – говорится в сообщении информагентства.

Отмечается, что "Прогресс МС-21" находился в составе МКС с 28 октября 2022 года. Он привез на станцию более 2,5 тонны грузов – топливо, воду, азот атмосферы, аппаратуру, одежду и еду, оборудование для экспериментов.

Корабль, по данным "МИА Казинформ", был запущен 26 октября в 06:20 по времени Астаны с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а".

Позже обломок космического корабля упал в степи в Жанааркинском районе Улытауской области. Тогда жителей близлежащей зимовки эвакуировали. При этом в пресс-службе районного акимата подчеркивали, что обломок не нес опасности и сразу же был вывезен с места падения.

Как пишет ТАСС, "Прогресс МС" – это российский автоматический транспортный космический корабль. Он принадлежит к семейству кораблей "Прогресс" (запуск первой модификации состоялся в 1978 году), которые создавались специально для обслуживания орбитальных космических станций.

Используется для доставки различных грузов (топлива, аппаратуры, кислорода, воды, продовольствия и др.) на Международную космическую станцию, а также для корректировки ее орбиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009982-oblomki-razgermetizirovannogo-kosmicheskogo-korablya-progress-ms-21-zatonuli-v-tihom-okeane/