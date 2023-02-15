Европарламент утвердил запрет на продажу новых авто на бензине и дизеле

Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты Европарламента одобрили соглашение, согласно которому с 2035 года в странах Евросоюза будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизеле. Сообщение опубликовано на официальном сайте Европарламента.

За принятие соглашения проголосовало 340 депутатов, против – 279, еще 21 парламентарий воздержался от голосования.

Таким образом, депутаты Европарламента одобрили соглашение, достигнутое с Советом ЕС в октябре прошлого года по пересмотренным стандартам выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и микроавтобусов в соответствии с растущими климатическими амбициями ЕС.

Это означает, что с 2035 года регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.

"Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2035 году (цель для всего автопарка ЕС – сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом).

Промежуточные цели сокращения выбросов к 2030 году установлены на уровне 55% для легковых автомобилей и 50% - для фургонов", – говорится в сообщении Европарламента.

К 2025 году комиссия должна представить методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, а также дать законодательные предложения, если это возможно.

До декабря 2026 года будет проведен мониторинг разрыва между предельными значениями выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии, подготовлен отчет о методологии корректировки удельных выбросов CO2 для производителей и предложены дальнейшие меры.

Производителям автомобилей, которые регистрируют в год не более 10 000 новых авто, будет предоставлена льгота, а те, кто регистрирует менее 1 000 новых автомобилей в год, – освобождены от новых требований.

Каждые два года, начиная с конца 2025 года, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009430-evroparlament-utverdil-zapret-na-prodazhu-novyh-avto-na-benzine-i-dizele/