Новым президентом Кипра стал экс-глава МИДа

Никос Христодулидис. Фото: Iakovos Hatzistavrou / AFP / Getty Images

Новым президентом Республики Кипр стал бывший министр иностранных дел Никос Христодулидис. Он получил больше 50% голосов избирателей, передает издание Deutsche Welle.

По данным после подсчета 99,5% бюллетеней Христодулидис получил 52% голосов.

Его оппонентом был бывший постоянный представитель Кипра при ООН Андреас Маврояннис. По итогам второго тура он набрал 48% и уже признал свое поражение.

Консервативный политик Христодулидис по итогам первого тура получил 32% голосов, Маврояннис, поддерживаемый левыми силами, набрал 29,6%, опередив лидера правящей партии "Демократический сбор" (DISY) Аверофа Неофиту.

Партия DISY после поражения ее кандидата в первом туре не смогла определиться, в чью поддержку ей выступить, что сделало результаты решающего голосования еще более непредсказуемыми.

Президента Республики Кипр, входящей в Евросоюз с 2004 года, избирают всеобщим голосованием. Он формирует и возглавляет правительство страны.

Президент избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009108-novym-prezidentom-kipra-stal-eks-glava-mida/