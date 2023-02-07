"Метите улицу, мойте посуду": Лукашенко – скрывающимся за границей оппозиционерам

Протесты в Беларуси в 2020 году. Фото: news.tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о рассмотрении обращений граждан, покинувших страну после массовых протестов в 2020 году. Об этом сообщает официальный сайт президента республики.

Указ предусматривает образование комисcии, которая будет рассматривать соответствующие обращения. В ее состав включены руководители государственных органов, парламентарии и представители общественных структур. Председателем будет генпрокурор Беларуси.

"В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений", – говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отмечается что обращения белорусы должны направить до конца 2023 года в письменной или электронной форме.

"При этом данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг", – добавили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения обращений граждане будут уведомляться о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством. Решения будут приниматься комиссией путем открытого голосования.

При этом на встрече с генпрокурором страны Андреем Шведом Лукашенко призвал "не тащить силой в страну" людей, уехавших ранее за рубеж.

"Силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще - чтобы поговорить с кем-то - мы не собираемся. Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь - будем рассматривать ваши заявления.

Не хотите - сидите там. Хотите - воюйте, хотите - метите улицу. Не все ж могут воевать даже, не всех же возьмут на фронт. Метите улицу, мойте посуду. Кто более подготовлен - будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане", – заявил белорусский лидер.

Напомним, в начале августа 2020 года после оглашения итогов президентских выборов Беларусь охватили протесты.

По официальным данным, с большим отрывом победил действующий президент Александр Лукашенко, однако тысячи белорусов оказались не согласны с таким решением и вышли на улицы городов. Акции протеста продолжались несколько месяцев и стихли лишь к зиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008301-metite-ulitsu-moyte-posudu-lukashenko-skryvayuschimsya-za-granitsey-oppozitsioneram/