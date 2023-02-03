МИД Турции вызвал послов девяти стран, генконсульства которых приостановили работу

Турция. Иллюстративное фото: pixabay.com

На фоне приостановки работы генконсульств нескольких государств в Стамбуле в МИД Турции вызвали послов девяти стран. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на турецкие СМИ.

По данным телеканала, ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал такой шаг "психологической войной" против страны.

"Америка и Запад не хотят, чтобы мы были независимыми и свободными в этой географии. В то время, когда мы поставили цель привлечь 60 миллионов туристов, они начали новую психологическую войну против Турции", - цитирует издание Сойлу.

По словам министра, "с терроризмом в Турции не покончено, но эта тема больше не является первым пунктом повестки дня".

После этого стало известно, что МИД Турции вызвал послов нескольких иностранных государств.

Как пишет Радио Sputnik, в министерство были вызваны послы и представители США, Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Великобритании, Германии, Бельгии, Франции, Франции и Италии, которые выпустили предупреждения о безопасности и/или временно закрыли некоторые из своих дипломатических и консульских представительств в Турции.

"Им напомнили, что безопасность всех дипломатических представительств в нашей стране обеспечивается на основе международных конвенций", – рассказали в турецком МИДе.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что действия диппредставительств "не являются пропорциональным и разумным подходом и служат коварным планам террористических организаций".

Кроме того, в МИД добавили, что ждут от дружественных и союзных стран продолжения сотрудничества с турецкими силами безопасности.

Напомним, в Стамбуле с ноября в Турции прогремели сразу несколько взрывов. Первый случился 13 ноября в туристическом центре Стамбула. По подозрению в организации теракта были задержаны по этому делу 46 человек.

4 декабря взрыв прогремел в жилом доме в городе Шанлыурфа. Сообщалось о нескольких пострадавших. Причина взрыва не называлась.

30 декабря взрыв произошел в ресторане в городе Айдын. Погибли семь человек. По подозрению был задержан один человек.

12 января ЧП случилось в мастерской на западе Стамбула в деловом центре Багджылар. Обломки здания после взрыва разбросало по улице.

Отметим, власти Турции признали терактом лишь первый взрыв. В МВД заявили, что за взрывом стоят организации PKK (Рабочая партия Курдистана) и YPG (курдские Отряды народной самообороны).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007898-mid-turtsii-vyzval-poslov-devyati-stran-genkonsulstva-kotoryh-priostanovili-rabotu/