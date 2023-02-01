"Противоречит нашей культуре": в Кыргызстане предложили взять TikTok под контроль правительства

TikTok. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Депутаты парламента Кыргызстана обеспокоились идеологическим влиянием TikTok на молодежь страны. Парламентарии предложили взять платформу под контроль, передает Sputnik Кыргызстан.

Кыргызстанский депутат Шайлообек Атазов заявил, что, по его мнению, на платформе подрастающему поколению показывают плохие вещи, которые негативно влияют на детей.

"Давайте поручим Минкультуры вести работу по воздействию TikTok на детей. Должны быть национальные ценности и идеология нашего государства. Что делает госорган, который отвечает за это? В других странах же нет такого, что показывают у нас. Например, в Узбекистане, Казахстане", — заявил он.

Коллегу поддержал другой парламентарий Талайбек Масабиров. Он отметил, что в соседних республиках влияние TikTok на молодежь регулируется.

"Минкультуры обязательно должно взять TikTok под контроль. Я сейчас боюсь за детей и постоянно слежу за тем, что они смотрят. Вначале было нормально, но сейчас показывают, как белье надевают через голову. Это противоречит нашей культуре", — говорит Масабиров.

Тем временем в нашей стране приложение стало доступным для пользователей на казахском языке.

TikTok – это платформа для создания коротких видеороликов. Имеет представительства по всему миру, включая Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Дубай, Мумбаи, Сингапур, Джакарту, Сеул и Токио, говорится на официальном сайте платформы.

В прошлом году гендиректор TikTok Global Business Solutions в Восточной Европе сообщила, что планируется открыть представительства в Астане и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007636-protivorechit-nashey-kulture-v-kyrgyzstane-predlozhili-vzyat-tiktok-pod-kontrol-pravitelstva/