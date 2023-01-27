Генерал Павел и олигарх Бабиш. Чехи выбирают нового президента

Петр Павел и Андрей Бабиш. Фото: Tomas Tkacik / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В Чехии в пятницу начинается второй тур президентских выборов. В финал вышли проевропейский либерал, отставной генерал Петр Павел и бывший премьер и миллиардер Андрей Бабиш, которого многие в Чехии и за ее пределами считают безыдейным популистом.

Результаты предвыборных опросов сулят уверенную, с перевесом в несколько процентных пунктов, победу Петру Павелу - бывшему начальнику чешского генштаба и бывшему председателю военного комитета НАТО.

В первом туре две недели назад Павел совсем ненамного обошел Бабиша: оба набрали почти по два миллиона голосов, а разница между ними составила всего 23 тысячи. Однако после первого тура Павела поддержали трое из выбывших кандидатов, в том числе занявшая третье место Дануше Нерудова.

Президент в Чехии, как и во многих других парламентских республиках Европы - фигура в основном церемониальная и может влиять на политику лишь косвенно. Его заявления могут влиять на имидж страны за рубежом, как это было с уходящим президентом Милошем Земаном, до войны эпатировавшем общественность прокремлевскими заявлениями.

Однако определять политику, в том числе внешнюю, по-прежнему будет правительство правоцентриста Петра Фиалы, при котором Чехия приняла огромное число украинских беженцев и активно оказывает Украине военную помощь.

Еврогенерал

61-летний отставной генерал Петр Павел, бывший начальник чешского генштаба и бывший председатель военного комитета НАТО - либерал и абсолютно проевропейский политик, считающий членство Чехии в НАТО и Евросоюзе необходимым, неизбежным и выгодным.

Петр Павел. Фото: Tomas Tkacik / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Павел владеет русским, начинал служить еще во времена Варшавского договора, участвовал в переговорах с Россией, когда был главой военного комитета НАТО в 2015-2018 годах, и у него сформировался вполне определенный, скептический взгляд на Россию.

"Никакой демократической революции в России в обозримом будущем не будет. Не только из-за прочности режима, но и из-за ментальности многих россиян, - говорил Павел в октябре в интервью изданию Politico. - В России нет пространства для возникновения настоящего оппозиционного движения. Даже Алексей Навальный на самом деле не настоящий оппозиционный лидер. Он определенно не либеральный демократ, он просто другого типа русский националист. Хотя, конечно, как партнер на переговорах он был бы лучше, чем нынешнее руководство".

Скептически и с опаской генерал Павел смотрит и на бегущих от мобилизации россиян. "Неприятие мобилизации - это не восстание против режима, и не помощь Украине. Эти русские все равно считают, что Украину нужно наказать, просто не хотят, чтобы к этому привлекали широкую общественность, - сказал он в том же интервью Politico. - Эти молодые люди, бегущие из страны, беспокоятся за свою жизнь, а это не значит, что они - против войны. Я уверен, что многие из них по-прежнему поддерживают националистическую политику Путина".

Поэтому, как считает кандидат в президенты Чехии, если бы страна впустила к себе десятки тысяч россиян, спасавшихся от мобилизации, это создало бы угрозу для нее самой.

Чехия вместе с девятью другими странами ЕС и Шенгенской зоны перестала выдавать россиянам краткосрочные "туристические" визы.

"Слухи о моей смерти..."

Перед самым вторым туром Петр Павел вынужденно оказался в роли Марка Твена: ему пришлось объяснять, что известия о его смерти несколько преждевременны.

Неизвестные создали копию его предвыборного сайта, вывесили там сообщение о смерти Павела и разослали это сообщение от имени его пресс-секретаря.

"Да, я жив. Никогда не думал, что мне придется писать такое в сети [...] Антикампания достигла нового дна", - написал Павел в "Твиттере".

Андрей Бабиш публично осудил эту акцию.

Аморфный миллиардер

Состояние 68-летнего Андрея Бабиша Forbes оценивает в 4,04 миллиарда долларов.

Бабиш был премьер-министром Чехии в 2017-2021 годах, и время, когда он поднимался к вершине власти, было временем Трампа, брексита, миграционного кризиса и нараставшего недовольства политикой Евросоюза.

Андрей Бабиш. Фото: Milan Jaros / Bloomberg / Getty Images

Поэтому многие комментаторы, наблюдавшие за процессом извне Чехии, опасались, что Бабиш может стать очередным евроскептиком, а также вольным или невольным союзником Москвы у руля европейской страны.

Однако своей деятельностью на посту премьера Бабиш показал, что он - просто идеологически аморфная фигура, для которой важны лишь власть и бизнес. При нем Чехия высылала российских дипломатов после отравления Скрипалей и расследования взрыва склада в Врбетице и никак не противилась общеевропейским санкциям против России.

Как предприниматель же Бабиш заинтересован в хороших отношениях Чехии с остальным Евросоюзом.

"Сам ты агент"

Сразу после первого тура Андрей Бабиш обвинил Петра Павела в том, что он, начинавший служить во времена Варшавского договора, проходил подготовку на курсах военной разведки. На этом основании Бабиш сравнил Павела с Владимиром Путиным.

Оппоненты и чешская пресса тут же напомнил Бабишу, что он, член Компартии Чехии с 25 лет, работавший зарубежным представителем государственной компании в последние годы социализма, фигурирует в списке агентов чехословацкой тайной полиции СтБ, обнародованном словацким Институтом национальной памяти. Бабиш, словак по происхождению, долго судился за исключение своего имени из этого списка, но в 2018 году проиграл тяжбу окончательно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007010-general-pavel-i-oligarh-babish-chehi-vybirayut-novogo-prezidenta/