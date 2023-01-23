СМИ: Бразилия и Аргентина планируют создать единую валюту

Флаги Аргентины и Бразилии. Фото: Oleksii Liskonih / Getty Images

В СМИ появилась информация о том, что на этой неделе Бразилия и Аргентина объявят о начале подготовительных работ по созданию единой валюты.

Эксперты предполагают, что это может привести к созданию второго по величине валютного блока в мире.

Две крупнейшие экономики Южной Америки обсудят этот план на саммите в Буэнос-Айресе, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на официальные лица пишет, что стороны обсудят, как новая общая валюта может стимулировать региональную торговлю и уменьшить зависимость от доллара. Сообщается, что новой валюте дадут название "sur", что означает "юг".

Министр экономики Аргентины Серхио Масса рассказал корреспондентам издания, что будет принято решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты.

Несмотря на то, что проект является двусторонним, как подчеркнул министр, инициативу планируют предложить и другим странам Латинской Америки.

Впрочем, как отметил в разговоре с журналистами Масса, создание единой валюты займет много времени. И напомнил, что для создания евро той же Европе понадобилось 35 лет.

Предполагается, что поначалу новая валюта будет действовать параллельно с бразильским реалом и аргентинским песо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006318-smi-braziliya-i-argentina-planiruyut-sozdat-edinuyu-valyutu/