Экс-премьера Чехии оправдали по делу о мошенничестве

Андрей Бабиш. Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Суд в Чехии оправдал экс-премьер-министра Андрея Бабиша за несколько дней до президентских выборов в стране. Ранее политика обвиняли в незаконном получении субсидии от ЕС, передает

Пражский городской суд в Чехии оправдал 68-летнего Андрея Бабиша - миллиардера, одного из богатейших людей в стране.

Ранее его вместе с бывшей помощницей Яной Надиовой обвинили в незаконном получении субсидии в размере двух миллионов евро из одного из фондов ЕС на развитие фирмы "Ферма "Гнездо аиста". Перед этим, как сообщается, они якобы вывели ее из холдинга Agrofert, принадлежащего Бабишу. А затем, после получения субсидии, вновь включили в состав холдинга.

Прокуроры потребовали для Бабиша условного лишения свободы в три года и штраф. Сам политик все обвинения отрицал. Судебное разбирательство началось в сентябре 2022 года.

Однако недавно судья постановил, что доказательства не подтверждают совершение Бабишем данного преступления. Таким образом, экс-премьера оправдали.

Отмечается, что решение суда не означает конец дела. Сторона обвинения имеет право обжаловать приговор в Верховном суде.

Андрея Бабиша оправдали за несколько дней до начала президентских выборов в Чехии, в которых он участвует как один из кандидатов. Первый тур состоится 13-14 января.

Согласно официальному сайту правительства Чехии, Андрей Бабиш занимал пост премьера страны с 6 декабря 2017 года до 24 января 2018 года и с 6 июня 2018 года по 11 ноября 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004819-eks-premera-chehii-opravdali-po-delu-o-moshennichestve/