Канада запретила покупку жилья иностранцами

Дома. Иллюстративное фото: pexels.com

С 1 января текущего года в Канаде вступил временный запрет на покупку жилья в стране иностранцами. Меру ввели для того, чтобы облегчить ситуацию на рынке, передает BBC.

Теперь лицам, не являющимся гражданами Канады или ее постоянными жителями, запрещено покупать жилье в стране. В противном случае придется выплачивать штраф в размере 10 тысяч канадских долларов (7,3 тыс. долларов США по текущему курсу; 3,3 млн тенге). Запрет будет действовать два года.

Однако незадолго до вступления меры в силу правительство Канады озвучило некоторые исключения. Например, запрет не касается иностранных студентов, находящихся в стране не менее пяти лет, претендентов на получение статуса беженца и людей с временным разрешением на работу.

К слову, запрет на покупку жилья иностранцами был введен для того, чтобы стабилизировать данный рынок в стране. По состоянию на лето 2022 года средняя стоимость жилья по стране составляла 777 тысяч канадских долларов (568 тысяч долларов США; 262,6 млн тенге). Тогда как средний доход одной семьи в более чем 11 раз меньше.

В 2018 году такой запрет ввели в Новой Зеландии. В Финляндии нерезидентам требуется специальное разрешение на покупку жилья.

С чего все началось?

В первые месяцы 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо предложил ввести двухлетний запрет на покупку жилья некоторыми иностранцами.

Решить проблему доступности жилья в стране было одним из его предвыборных обещаний во время парламентских выборов в 2021 году - либеральная партия Трюдо тогда одержала победу.

Помимо вышеназванного запрета на покупку жилья иностранцами, правительство во главе с Трюдо предложило выделить миллиарды долларов на стимулирование нового строительства и предложило ввести новые жилищные программы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004031-kanada-zapretila-pokupku-zhilya-inostrantsami/