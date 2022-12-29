Наказания для уехавших. Как представители российской власти спорят о санкциях для покинувших воюющую страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

В течение декабря российские власти предлагали самые разные наказания для уехавших из ведущей войну страны россиян - от запрета на дистанционную работу в определенных сферах экономики до конфискации имущества. При этом похоже, что единой позиции по данному вопросу нет у самой власти, и чиновники публично критикуют инициативы друг друга.

В последние годы, принимая ограничительные или репрессивные законодательные меры, представители власти были, как правило, едины. И сама идея ввести "санкции" против уехавших не то чтобы вызвала протест у российских чиновников. Но формы и масштабы возможного наказания спровоцировали уже не одну дискуссию.

В четверг председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству сенатор Андрей Клишас заявил, что инициатива конфисковывать имущество у всех граждан России, которые покинули страну и критикуют ее, "антиконституционна, в силу чего и нереализуема". Более того, Клишас обвинил коллегу и автора этой идеи в "тяге к эпатажным заявлениям".

Этот коллега - сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он предлагал не просто конфисковывать имущество уехавших россиян, но и направить все это "на нужды СВО". Претворить идею в жизнь пока мешает статья 35 Конституции России: "Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения".

Инициатива Цекова прозвучало спустя несколько часов после очередного агрессивного высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведва. Продолжая придерживаться свойственной ему в последнее время стилистики, бывший президент России назвал уехавших "свинтившими уродами" и "предателями, которые ненавидят свою страну" и предложил рассматривать их как "врагов общества". "Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли", - написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Усложнить российским эмигрантам доступ к доходу, получаемому в России, - еще одно направление обсуждаемых санкций. Но и здесь единый подход пока не выработан.

Изначально эту идею без какой-либо конкретики высказал Андрей Клишас в интервью газете "Ведомости". Он тогда сказал лишь, что власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для россиян, уехавших из страны после начала так называемой частичной мобилизации. По мнению Клишаса, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников "чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров таких отраслей он привел транспортную безопасность и госсектор.

Позднее сенатор подтвердил RTVi разработку такого проекта, но конкретных деталей - каких сфер экономики может коснуться вводимое ограничение, каким образом подобный запрет будет прописан в законодательстве - не сообщил.

Несмотря на то, что сенатор Клишас известен как автор многих инициатив, исходящих от администрации президента, с критикой его проекта выступило минцифры. В ведомстве заявили, что оно "не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей". При этом в официальном телеграм-канале минцифры примирительно добавили, что тоже считают невозможной "удаленную работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем".

Андрей Клишас тут же отреагировал на заявление ведомства и язвительно предложил узнать у минцифры, "поддержат ли они введение уголовной ответственности за утечки персональных данных россиян". Он также поинтересовался, кто отвечает за эти вопросы в ведомстве.

Но и на этом обмене колкостями дискуссия не закончилась. В конце прошлой недели спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил "преференции для покинувших Россию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения".

На следующий день замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что речь идет об индивидуальных предпринимателях и самозанятых. Для этих категорий граждан, покинувших РФ, налог должен быть не ниже, чем подоходный налог в 30%, который платят нерезиденты по трудовому договору, отметил он.

Однако с таким подходом не согласился министр финансов Антон Силуанов. "Здесь надо не навредить. Потому что если мы сделаем особые порядки налогообложения, то можем создать условия, когда бизнес будет не заинтересован платить в российский бюджет", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

И предложил свой вариант возможных санкций. По его словам, возможно внесение поправки, в соответствии с которой будут разрешены определенные услуги из-за рубежа на территории России, налоги с которых и будут уплачиваться в стране. Силуанов подчеркнул, что правительство заинтересовано в продолжении уплаты налогов без создания "негативных стимулов" для уехавших.

Министр добавил, что пока предложения депутатов "взвешивают", после чего правительство определится со своей позицией. К какому решению пришел кабмин, пока неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2003677-nakazaniya-dlya-uehavshih-kak-predstaviteli-rossiyskoy-vlasti-sporyat-o-sanktsiyah-dlya-pokinuvshih-voyuyuschuyu-stranu/