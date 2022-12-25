Папа римский выступил с речью перед Рождеством, осудив войны и алчность

Папа Римский. Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images

Папа римский Франциск во время проповеди в соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 24 декабря, осудил войны в мире. При этом понтифик призвал людей не поддаваться пессимизму и страху, передает DW.

"Люди, жаждущие власти и денег, пожирают даже своих близких, братьев и сестер. Сколько в мире войн! И как много мест, где и сегодня попирают достоинство и свободу", – сказал папа Франциск.

При этом в своей речи понтифик не упоминал войну в Украине. Он назвал слабыми и бедными тех, кто больше всего страдает от человеческой алчности.

"И в это Рождество человечество, ненасытное к деньгам, власти и удовольствиям, не находит места для маленьких, для многих неродившихся, бедных, забытых людей, как это было и с Иисусом. Я думаю в первую очередь о детях, поглощенных войной, бедностью и несправедливостью", – сказал он.

Несмотря на трудности, папа римский призвал людей не поддаваться страху и пессимизму, а вновь обрести доверие.

Папа римский Франциск, которого также называют Франциском I - епископ Рима и глава Римско-католической церкви с 2013 года, пишет Британская энциклопедия.

Настоящее имя - Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Франциск стал первым Папой из стран Западного полушария, первым из Южной Америки и первым представителем ордена иезуитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002954-papa-rimskiy-vystupil-s-rechyu-pered-rozhdestvom-osudiv-voyny-i-alchnost/