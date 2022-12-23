Должность президента Татарстана переименуют в раиса

Рустам Минниханов. Фото: president.tatarstan.ru

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении принял поправки к конституции Татарстана. В нем содержится новое наименование должности руководителя Татарстана – "глава – раис Республики Татарстан", передает "Татар.Информ".

При голосовании за принятие документа в первом чтении проголосовали 78 депутатов, и лишь трое – против.

"Предлагается внести изменение в наименование главы 2 и статью 89 Конституции РТ, согласно которым наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет "глава – раис Республики Татарстан".

Помимо полного наименования, предполагается возможность использования и сокращенного варианта – "раис Республики Татарстан", – заявил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет использоваться после следующих выборов руководителя республики. Рустам Минниханов, действующий лидер Татарстана, сохранит титул президента.

"Полагаем, что такой подход позволяет нам учесть требования закона и отразить национальные и культурные особенности Татарстана. Новое наименование будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу республики", – добавил Хабибуллин.

Как пишет "Коммерсантъ", Татарстан является единственным субъектом РФ, руководитель которого именуется президентом. Этот пост с 2010 года занимает Рустам Минниханов, сменивший первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

В декабре 2021 года Госдумой был принят закон, согласно которому руководитель региона не может называться президентом. Срок приведения конституций и уставов субъектов РФ в соответствие с федеральным законодательством был установлен до 1 января 2023 года.

Ранее мы писали, что глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова. В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002828-prezidenta-tatarstana-pereimenuyut-v-raisa/