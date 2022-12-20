Король Карл III появился на "бумажных" фунтах стерлингов

Банкноты. Фото: bankofengland.co.uk

Банк Англии предъявил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Карла. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II только с середины 2024 года.

Портрет нового монарха - это единственное изменение в дизайне купюр достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Лицо Карла изображено вместо лица его покойной матери на левой стороне купюр, а также в прозрачном "окошке".

Банк Англии объявил, что по рекомендации королевского двора и во избежание нежелательных экологических и финансовых издержек новыми купюрами будут заменять старые постепенно, по мере износа или увеличения спроса.

Износа придется ждать долго, потому что британские банкноты уже несколько лет делают из пластика. Все это время деньги с Елизаветой и с Карлом будут ходить параллельно.

Сейчас в обороте находятся около 4,5 млрд банкнот Банка Англии общим достоинством около 80 млрд фунтов стерлингов.

Кроме того, небольшую часть британской наличности - примерно 5 млрд фунтов - составляют банкноты, выпущенные тремя шотландскими и четырьмя североирландскими банками. На них портретов монарха нет.

На обратной стороне английских банкнот изображены Уинстон Черчилль, писательница Джейн Остин, художник Джозеф Тернер и математик Алан Тьюринг.

Первые монеты с профилем Карла III британцы уже запустили в оборот: семигранные монеты достоинством в пятьдесят пенсов начали развозить по почтовым отделениям страны в начале декабря.

В последние годы наличные банкноты и монеты довольно быстро уходят из повседневной жизни британцев, чему поспособствовали распространение бесконтактных банковских карточек и пандемия. Сейчас наличностью оплачивают примерно 14% покупок в стране, а к 2025 году, по прогнозам экономистов, доля покупок за наличные упадет до 10%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002251-korol-karl-iii-poyavilsya-na-bumazhnyh-funtah-sterlingov/