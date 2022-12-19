Сотни россиян застряли в Египте из-за ограничений для российской авиакомпании

Пирамиды. Иллюстративное фото: Anton Petrus/Getty Images

Российские туристы застряли в Египте из-за трудностей у авиаперевозчика. Чтобы вернуть туристов на родину, потребуется 15 рейсов - часть из них уже вылетели из страны.

В Tez Tour назвали сроки вылета из Египта застрявших в стране туристов - около 1 тыс. россиян не могут вернуться домой, пишет РБК. С 18 по 21 декабря застрявших туристов будут вывозить на родину.

По информации РИА Новости, россияне вернутся домой на рейсах авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon, для возвращения всех туристов из Египта потребуется порядка 15 вывозных рейсов.

Накануне несколько рейсов уже вылетели в Россию.

С четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании.

Компания начала проработку альтернативных путей.

По данным издания, iFly продолжает прикладывать максимум усилий по согласованию необходимых документов с Федеральным Агентством Воздушного Транспорта с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001990-sotni-rossiyan-zastryali-v-egipte-iz-za-ogranicheniy-dlya-rossiyskoy-aviakompanii/