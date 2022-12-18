Режим ЧП ввели в США на границе с Мексикой из-за наплыва мигрантов (видео)

Мигранты на границе США и Мексики. Кадр из видео: twitter.com/TPostMillennial

В американском городе Эль-Пасо, штат Техас, было введено чрезвычайное положение из-за большого притока мигрантов из Мексики, передает телеканал CNN. При этом отмечается, что после 21 декабря их число может увеличиться вдвое.

Вечером 17 декабря мэр города Эль-Пасо Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов, которые недавно прибыли, по его словам, живут в небезопасных условиях.

Он отметил, что сотни мигрантов находятся на улицах в небезопасных условиях, тогда как температура начинает падать.

При этом в среду, 21 декабря, будет отменен так называемый "Раздел 42", который ввел Дональд Трамп, чтобы ограничить приток мексиканских эмигрантов.

Как пишет сайт Rubic.us, рассказывающий о жизни и эмиграции в США, "Раздел 42" был создан как мера для борьбы с распространением опасных заболеваний еще в середине XX века. Дональд Трамп же использовал его, чтобы под предлогом пандемии коронавируса не допускать к американским границам просителей убежища.

Так, по данным CNN, федеральные чиновники ожидают, что отмена "Раздела 42" приведет к увеличению прибытия мигрантов.

"Мы знаем, что приток в среду будет невероятным", – сказал мэр на пресс-конференции.

Он добавил, что по оценкам некоторых официальных лиц, число прибывающих мигрантов может вырасти более чем в два раза после 21 декабря.

"Учитывая все эти факторы, мы сочли, что сегодня самое подходящее время объявить чрезвычайное положение", — подчеркнул глава города.

Город Эль-Пасо на карте. Скриншот: Google Maps

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001950-rezhim-chp-vveli-v-ssha-na-granitse-s-meksikoy-iz-za-naplyva-migrantov-video/