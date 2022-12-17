Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли. Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли покинула свой пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Более 20 лет она сотрудничала с ведомством.

Официальное заявление было опубликовано на сайте УВКБ ООН. В сообщении сказано, что Джоли переходит к более широкому кругу вопросов прав человека.

Несмотря на то, что она покидает пост спецпосланника, Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы.

"Анджелина Джоли уже очень давно является важным гуманитарным партнером УВКБ ООН. Мы благодарны ей за десятилетия работы, за ее приверженность и за разницу, которую она сделала для беженцев и людей, вынужденных спасаться бегством", - прокомментировал ее уход верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Джоли поблагодарила своих коллег по ООН за их работу.

"После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что пришло время работать по-другому, напрямую взаимодействуя с беженцами и местными организациями", - заявила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001898-andzhelina-dzholi-pokinula-post-spetsposlannika-oon-po-delam-bezhentsev/