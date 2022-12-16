Супергерой, астронавт и гонщик: Дональд Трамп начал продавать свои NFT-карточки

Дональд Трамп в образах супергероя и охотника. Коллаж NUR.KZ: collecttrumpcards.com

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил коллекцию цифровых коллекционных NFT-карточек, на которых он изображен в различных обличьях, включая супергероя, астронавта и водителя гонок Nascar.

"Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее ИСКУССТВО моей жизни и карьеры!" — заявил Трамп.

В ноябре Трамп вновь вступил в борьбу за президентское кресло, а на этой неделе вызвал массу слухов, предупредив, что сделает важное заявление.

Ожидали, что он назовет имя кандидата в вице-президенты, с которым он будет вместе вести предвыборную кампанию. Вместо этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social анимационный рекламный ролик.

В ролике показан сам Трамп, стоящий перед Башней Трампа в Нью-Йорке и рвущий рубаху на груди, под которой у него костюм супергероя, украшенный буквой T. Из глаз его, как у настоящего мультяшного героя, бьют лучи лазеров.

Трамп написал в Truth Social, что его невзаимозаменяемые токены (NFT) "очень похожи на бейсбольные карточки, но намного интереснее".

Он добавил, что карточки стоят 99 долларов штука и "будут отличным подарком к Рождеству".

Покупатели также смогут участвовать в розыгрыше призов, таких как гала-ужин или игра в гольф с самим Трампом.

Некоторое время назад NFT приобрели популярность в качестве цифрового варианта коллекционирования, однако их критики говорят, что подобные покупки довольно рискованны.

NFT можно покупать и продавать, как и любую другую собственность, но они не имеют собственной материальной формы. Их можно рассматривать лишь как свидетельства о праве собственности на виртуальные или физические активы.

Насмешники

Идея Трампа заработать на NFT тут же вызвала волну критики и насмешек даже среди его бывших союзников.

Стив Бэннон, комментатор правых СМИ и бывший главный стратег Трампа, заявил, что все участники этого проекта должны быть немедленно уволены.

Явно высмеивая манеру Трампа к месту и не к месту использовать прописные буквы, президент США Джо Байден написал в "Твиттере", что у него были "некоторые ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ в последние пару недель", в том числе о снижении инфляции, ценах на газ, новых рабочих местах в Аризоне и подписании закона о защите брака.

Другие насмешники предположили, что продажа NFT должна была помочь Трампу оплачивать выдвинутые против него судебные иски.

Известно одно: согласно веб-сайту NFT, средства от их продажи не будут направлены на президентскую кампанию Трампа. "Эти цифровые коллекционные карточки не являются политическими и не имеют ничего общего с какой-либо политической кампанией", — говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001844-supergeroy-astronavt-i-gonschik-donald-tramp-nachal-prodavat-svoi-nft-kartochki/