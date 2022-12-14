Михаилу Саакашвили не позволили участвовать в суде. Он снова объявил голодовку

Михаил Саакашвили. Фото: Irakli Gedenidze/Pool/AFP/Getty Images

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, посаженный новыми властями страны в тюрьму, снова объявил голодовку. Поводом стал отказ тбилисского суда в просьбе Саакашвили принять участие в заседании по ходатайству о его освобождении или отсрочке исполнения приговора. Суд решил вместо этого перенести заседание.

"То, что произошло сегодня в тбилисском городском суде, когда Саакашвили не только не привели, но и не включили - такого не делал даже Сталин. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку", - заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, который зачитал журналистам заявление экс-президента.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве присутствовать на собственном суде. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Конечно с учетом моего нынешнего состояние здоровья, я осознаю все риски, но я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включения меня в собственный процесс, хотя бы по линку. Всем насмешкам и унижениям есть предел", - говорится в заявлении Саакашвили.

Суд не стал рассматривать дело по существу, а, решив, что участие Саакашвили невозможно, перенес заседание на 22 декабря.

Адвокаты просят отложить исполнение уголовного наказания или освобождении от него Саакашвили, ссылаясь на состояние здоровья экс-президента. Вплоть до начала заседания они надеялись, что ему разрешат подключиться к заседанию дистанционно из больничной палаты клиники "Вивамеди", куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави в мае этого года.

Публичное появление экс-президента, по их мнению, было бы наглядным подтверждением тяжелого состояния Саакашвили.

Но в письме, которое получил судья Георгий Аревадзе перед судебным заседанием, пенитенциарная служба заявила, что на этом этапе лишена возможности обеспечить такое подключение. Судья зачитал также письмо из клиники, в которой находится Саакашвили, где отмечается, что врач не считает целесообразной транспортировку Саакашвили на судебный процесс в связи с состоянием его здоровья.

Пенитенциарная служба просила отложить процесс на месяц. Однако судья не удовлетворил эту просьбу, назначив следующее заседание на 22 декабря.

Отказ пенитенциарной службы обеспечить подключение Саакашвили вызвало негодование собравшихся у здания тбилисского городского суда сторонников Саакашвили. Они попытались помешать автомобилю, в котором находился представитель пенитенциарной службы, покинуть территорию суда. Автомобиль, который выехал при помощи правоохранителей, проводили криками: "Рабы!"

Близкие Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния. По их словам, несмотря на то, что он находится в многопрофильной клинике в Тбилиси, ему с каждым днем становится все хуже. Ему трудно передвигаться, он почти не может есть и потерял уже более 40 килограммов. Единственный выход они видят в лечении за границей, в клинике, где ему смогут оказать надлежащую помощь.

Заявления близких Саакашвили о том, что он находится в тяжелом состоянии, подтверждают заключения экспертизы, которую проводил центр "Эмпатия", иностранные специалисты и врачи экспертной группы, созданной Народным защитником (омбудсменом) Грузии для мониторинга медицинского обслуживания Саакашвили.

Власти Грузии обвиняют сторонников экс-президента в спекуляциях по поводу состояния Саакашвили и попытках добиться избежания им уголовного наказания. В правящей партии "Грузинская мечта" заверяют, что Саакашвили получает все необходимое лечение.

Времени нет?

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью прошлого года.

В Грузии он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения в Грузию, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам. После задержания он уже дважды объявлял голодовку. С мая этого года он находится в многопрофильной клинике "Вивамеди" в Тбилиси, куда его перевели из руставской тюрьмы.

По словам адвокатов, в процессе рассмотрения их ходатайства в суде будут опрошены несколько десятков свидетелей, в том числе эксперты и врачи. Одно из ключевых доказательств, на который ссылаются адвокаты, требуя освобождения или отсрочки тюремного заключения Саакашвили,- экспертиза, которую проводил центр "Эмпатия" вместе с иностранными специалистами.

Согласно выводам экспертов, состояние Саакашвили тяжелое, и его нельзя держать в заключении. Эксперты считают, что Саакашвили нужно перевести в американскую или европейскую клинику, так как он нуждается в целом ряде медицинских процедур, а также полноценной диагностике. Специалисты отмечают, что в образце волос Саакашвили обнаружены тяжелые металлы, которые могут вызвать не только физические, но и психические нарушения.

Состояние Саакашвили, по их словам, может быть результатом интоксикации и/или инфекционного процесса, и ему нужно провести полноценную диагностику на токсические агенты. В ином случае, с учетом вероятности интоксикации, результатом может стать кома и смерть, утверждают эксперты.

То, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, подтвердили и врачи экспертной группы, созданной при Народном защитнике, которые посетили клинику "Вивамеди" 4 и 5 декабря. По их оценке, состояние Саакашвили резко ухудшилось со времени их последнего мониторинга в конце апреля этого года.

Скорость снижения веса с мая увеличилась в три раза, отмечают специалисты, и если такой темп снижения веса продолжится, индекс массы тела достигнет критической отметки через два-три месяца. В результате начнется необратимое поражение органов, предупреждают врачи.

"Несмотря на то, что пациент лечился в различных многопрофильных клиниках, ему проводили соответствующие лабораторные и инструментальные исследования и лечение, его состояние все равно резко ухудшилось, особенно в последние месяцы", - заявил невролог Тенгиз Цуладзе.

По его словам, Саакашвили нужно перевести за рубеж, в клинику, у которой есть возможности и опыт лечения подобных пациентов.

Американский адвокат Саакашвили Массимо Д'Анджело, ссылаясь на доклады иностранных экспертов и проведенные исследования, говорит, что у Саакашвили в организме были обнаружены ртуть и мышьяк.

По его словам, экс-президенту давали препараты, которые не были утверждены FDA ( управлением по пищевым продуктам и лекарствам США).

"Он нуждается в неотложной детоксикации", - заявил адвокат, выступая на брифинге в Страсбурге, который близкие Саакашвили с двумя депутатами Европарламента провели в преддверии дебатов в Европарламенте и судебного процесса в Тбилиси.

Адвокат добавил, что у Саакашвили, кроме связанных с токсикологией проблем, есть целый ряд заболеваний, и ему срочно нужна операция.

Бог и государство

В то время как близкие и адвокаты Саакашвили бьют тревогу по поводу его состояния, в правительстве и правящей партии обвиняют экс-президента в неподчинении врачам и попытках нанести вред самому себе, чтобы добиться освобождения.

"У Саакашвили с того дня, когда он сел в тюрьму, были иллюзии, что он через неделю выйдет, потом через месяц, два три. Он сам себя уверял в том, что так хорошо "играл" и всех обманывал, что все поверят, что он голодает или ему плохо, и его отпустят. Это, конечно, не может произойти и не произойдет, потому что мы - правовое государство и никому не позволим, кем бы он ни был, быть выше закона", - заявил за два дня до судебного заседания премьер -министр Ираклий Гарибашвили.

Премьер напомнил, что министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил пригласить для лечения Саакашвили любого иностранного специалиста.

"Они не хотят лечить его в Грузии, потому что их цель - освобождение Саакашвили", - заявил Гарибашвили.

Министр юстиции Рати Брегадзе накануне заседания в суде заявил в интервью телеканалу "Рустави-2", что государство сделало все для обеспечения прав Саакашвили, но экс-президент все это время пытается навредить самому себе, чтобы освободиться из заключения.

По его словам, имеют место и "определенные симуляции". На вопрос журналиста телеканала, есть ли кадры, подтверждающие симуляцию, министр сказал, что есть видеокадры, которые показывают, что были случаи, когда Саакашвили мешал деятельности врачей и суда. По его словам, если "симуляционные действия" не прекратятся, они вынуждены будут обнародовать часть кадров.

Между тем западные партнеры Грузии напоминают, что ответственность за состояние Саакашвили несут власти.

Европейский союз внимательно следит за тревожными сообщениями по поводу ухудшения состояния Саакашвили, написал в Twitter пресс-секретарь внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано. Он напомнил, что грузинские власти несут ответственность за его здоровье и обязаны предпринять все необходимые меры для получения Саакашвили надлежащей медицинской помощи.

За делом Саакашвили внимательно следит и Вашингтон.

Посол Соединенных Штатов Келли Дегнан 9 декабря отметила, что ответственность за физическое и психическое здоровье Саакашвили, а также за соблюдение его прав, в том числе права на справедливый суд, лежит на властях.

Грузинский премьер, отвечая на вопросы журналистов о состоянии Саакашвили, пожелал ему здоровья и долгих лет жизни. Государство делает и сделает все, чтобы конституционные права заключенных были защищены, уверяет премьер.

При этом на вопрос журналистов, берет ли он на себя ответственность за жизнь Саакашвили, Гарибашвили сказал , что не может быть ответственным за чью-либо жизнь, так как жизни и судьбы всех людей - в руках божьих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001627-mihailu-saakashvili-ne-pozvolili-uchastvovat-v-sude-on-snova-obyavil-golodovku/