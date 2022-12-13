В офисах Европарламента прошли обыски по делу о коррупции

Ева Каили. Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Власти Бельгии провели обыски с офисах Европарламента в рамках расследования на предмет коррупции. Полиция арестовала четырех человек, включая вице-президента ЕП и европарламентария от Греции Еву Кайли, передает BBC.

Арестованных подозревают в принятии взяток от Катара, где сейчас проходит Чемпионат мира по футболу. Взамен катарская сторона якобы получала влияние в Европарламенте. В самом Катаре отрицают какую-либо причастность к скандалу.

Бельгийская прокуратура заявила, что в доме одного из подозреваемых были найдены наличные на сумму около 600 тыс. евро (298 млн тенге по текущему курсу). У другого в квартире нашли 150 тыс. евро (74,5 млн тенге) и несколько сотен тысяч евро в чемодане в номере брюссельского отеля.

В ходе обысков также изъяли компьютеры и мобильные телефоны.

Изначально были арестованы шесть человек. Но двоих вскоре отпустили. Помимо Кайли среди задержанных трое, как сообщается, являются гражданами Италии.

Ева Кайли — член Европарламента в течение восьми лет, а также одна из 14 вице-президентов ЕП. После новостей об ее аресте ее отстранили от своих обязанностей. Кроме того, она была отстранена от членства в парламентской группе социалистов и демократов, ее также исключили из греческой левоцентристской партии. В настоящее время в родной Греции все ее счета заморожены.

Что такое Европарламент?

Европейский парламент — основанный в 1952 году избираемый орган ЕС с законодательными, надзорными и бюджетными обязанностями, говорится на официальном сайте органа.

В ЕП входят 705 евродепутатов (704 плюс председатель) от каждой страны-члена ЕС. Члены Европарламента избираются каждые пять лет. В последний раз такие выборы прошли в мае 2019 года.

Количество евродепутатов от каждой страны примерно пропорционально ее населению. Но при этом их число не должно быть меньше шести или более 96.

Председателем Европарламента в январе 2022 года стала Роберта Метсола.

Страны ЕС — Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Республика Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001345-v-ofisah-evroparlamenta-proshli-obyski-po-delu-o-korruptsii/