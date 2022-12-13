Основателя обвалившейся криптобиржи FTX задержали на Багамах

Сэм Бэнкман-Фрид. Фото: Alex Wong / Getty Images

Власти Багамских островов сообщили об аресте основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Задержание провели по запросу США.

Директор по коммуникациям канцелярии премьер-министра Багамских Островов в своем опубликовал пост о задержании Фрида.

"12 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Багамских островов объявляет об аресте Королевской полицией Багамских островов Сэма Банкмана-Фрида - бывшего генерального директора компании FTX", — говорится в сообщении.

По информации DW, Комиссия по ценным бумагам и биржам США санкционировала обвинения против Банкмана-Фрида, отдельно отметив обвинения, касающиеся нарушений основателем FTX законов о ценных бумагах.

Отмечается, что FTX, которая была одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, подала заявление о защите от банкротства 11 ноября после того, как трейдеры вывели с платформы 6 миллиардов долларов за три дня.

Фрид ушел в отставку с поста генерального директора FTX в тот же день, когда было подано заявление.

Банкротство FTX стало крупным потрясением для криптовалютной индустрии в этом году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001311-osnovatelya-obvalivsheysya-kriptobirzhi-ftx-zaderzhali-na-bagamah/