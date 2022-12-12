Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР

Леонид Слуцкий вручил Виктору Буту партбилет. Кадр из видео: ЛДПР

Виктор Бут, освободившийся из американской тюрьмы, в которой пробыл около 15 лет, вступил в партию ЛДПР. Партийный билет ему лично вручил лидер партии Леонид Слуцкий.

О вступлении Бута в ЛДПР, которого на днях обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, партия сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Вручение партбилета произошло на сцене Колонного зала Дома союзов, где проходит слет ЛДПР.

В свою очередь Виктор Бут поблагодарил председателя партии Леонида Слуцкого и ее основателя, Владимира Жириновского, за помощь в вызволении из тюрьмы в США.

Решение Виктора Бута вступить в ЛДПР также прокомментировали в Кремле. Комментарий приводит РИА Новости.

"В данном случае это не наш вопрос. Личный выбор Бута. То есть если он такие для себя видит партийные перспективы, …это в данном случае его личное дело", — сказал по этому поводу Дмитрий Песков.

Бут получил 25 лет тюрьмы после того, как его признали виновным в заговоре с целью убийства американцев и официальных лиц США, доставке зенитных ракет и пособничестве террористической организации. Сам он утверждал, что был просто предпринимателем с законным международным транспортным бизнесом, ошибочно обвиненным в попытках вооружить южноамериканских повстанцев.

На прошлой неделе Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая отбывала наказание в РФ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2001221-osvobozhdennyy-iz-amerikanskoy-tyurmy-viktor-but-vstupil-v-ldpr/