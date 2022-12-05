Протесты в Иране: Тегеран сообщил об упразднении полиции нравов, но правила ношения хиджабов не отменит

Портрет Махсы Амини. Фото: Bulent Kilic / AFP / Getty Images

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что религиозная полиция, отвечающая за соблюдение исламского дресс-кода, упраздняется. Однако это не означает, что законы об обязательном ношении хиджаба будут отменены или либерализованы.

Массовые протесты в Иране начались после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба и позже скончавшейся от побоев. Власти утверждают, что ее смерть наступила от сердечного приступа.

"Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной системой" и была упразднена, заявил генеральный прокурор Мохаммад Джафар Монтазери. День назад он же сказал, что "и парламент, и судебные органы работают над вопросом" о необходимости изменения закона, обязывающего женщин покрывать голову.

Президент Эбрахим Раиси заявил в телекомментариях в субботу, что республиканские и исламские основы Ирана закреплены конституцией, "но существуют методы реализации конституции, которые обладают гибкостью".

Незамуддин Мусави, пресс-секретарь совета директоров Исламской консультативной ассамблеи, заявил в воскресенье, что вопрос о массовых протестах в Иране был поднят на закрытом заседании парламента и правительства.

По его словам, и правительство, и парламент подчеркнули, что большинство протестов связано c экономическими проблемами, и что "лучший способ достичь стабильности - обратить внимание на реальные требования народа".

Иранские власти неоднократно заявляли, что правила ношения хиджаба не подлежат пересмотру.

Публикация заявления генерального прокурора вызвала множество откликов. Некоторые расценили это как своего рода "отступление" жестких религиозных правил в Исламской Республике, или даже истолковали как "победу протестующих".

Однако Масих Алинеджад, иранская журналистка и оппозиционная активистка написала в "Твиттере", что эта новость является "ложной и вводящей в заблуждение информацией", то есть тактикой властей по прекращению массовых протестов. А Али Моджтахедзаде, юрист в Иране, посчитал заявление Монтазери "непрозрачным и двусмысленным".

Надежды на смягчение строгих исламских правил в Иране могут быть совершенно беспочвенными, если верить внутренней переписке одного из новостных агентств Исламской Республики.

Служба Би-би-си на Персидском языке опубликовала взломанную переписку, в которой неоднократно упоминалось, что Али Хаменеи, духовный лидер Ирана, делал выговоры различным властным структурам, что они недостаточно следят за строгим соблюдением правил ношения хиджаба. Хиджаб стал обязательным через четыре года после революции 1979 года, в результате которой была создана Исламская Республика Иран.

"Назидательный патруль"

Полиция нравов (официально известная как Гашт-е Эршад или "Назидательный патруль") появилась в 2006 году при президенте Махмуде Ахмадинежаде для "распространения культуры скромности и хиджаба" - обязательного к ношению женского головного убора.

Поначалу сотрудники полиции нравов лишь выносили предупреждения, но затем их полномочия были расширены: они получили право арестовывать провинившихся.

Нормы одежды постепенно менялись, особенно при бывшем умеренном президенте Хасане Роухани, когда женщины стали появляться на улицах в обтягивающих джинсах и разноцветных платках.

Но в июле этого года президент-консерватор Раиси, призвал мобилизовать "все государственные учреждения для обеспечения соблюдения закона о головных платках", заявив, что "враги Ирана и ислама нацелились на культурные и религиозные ценности общества, распространяя коррупцию".

Бело-зеленые фургоны полиции нравов, в задачу которых входило указывать людям на улицах на необходимость поправить головные платки или, в случае необходимости, доставлять их в так называемые центры "перевоспитания", в последнее время не встречались ни в Тегеране, ни в других городах.

Волнения в Иране продолжаются с середины сентября. Возглавили их женщины, но демонстрации почти сразу поддержали мужчины. На улицы разных городов вышли люди разного достатка и возраста, студентки, школьницы и даже нефтяники.

Власти назвали протесты "беспорядками", подогреваемыми внешними врагами, и ответили жесткой силой: по словам правозащитников, в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли не менее 450 человек, в том числе 60 детей. Более 18 тыс. человек были арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000093-protesty-v-irane-tegeran-soobschil-ob-uprazdnenii-politsii-nravov-no-pravila-nosheniya-hidzhabov-ne-otmenit/