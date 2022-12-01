"АвтоВАЗ" может начать поставлять автомобили Lada в Африку

Автомобили Lada. Иллюстративное фото: Konstantin Zavrazhin / Contributor / Getty Images

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что компания рассматривает возможность экспорта автомобилей Lada в страны Африки, передает РИА Новости.

Максим Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" изучает новые экспортные рынки для поставок автомобилей Lada. Прежде всего, это страны Африки.

"Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь – африканский континент", – сказал он, отвечая на вопрос об экспорте машин Lada.

Также Соколов уточнил, что в 2023 году "АвтоВАЗ" планирует экспортировать около 20 тыс. автомобилей. Ранее в компании сообщали, что в прошлом году экспорт автомобилей Lada составил 35,8 тыс. штук. Основные экспортные рынки автопроизводителя – Беларусь, Азербайджан и Казахстан.

По данным агентства "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске.

Добавим, что "АвтоВАЗ" – это сначала советская, а потом российская автомобилестроительная компания. Является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России.

Как сообщается на официальном сайте компании, 20 июля 1966 года вышло Постановление правительства СССР о строительстве в городе Тольятти завода по выпуску 600 тысяч легковых автомобилей в год. Эта дата считается днем рождения Волжского автомобильного завода (ВАЗ).

В 1967 году началось строительство самого завода, а в 1970 году появилась первая продукция – автомобили ВАЗ-2101, которые положили начало марке Lada.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999717-avtovaz-mozhet-nachat-postavlyat-avtomobili-lada-v-afriku/