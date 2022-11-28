ЕС внес обход санкций в список преступлений

Флаг ЕС. Фото: artJazz / Getty Images

В Совете Европейского союза единогласно одобрили включение обхода санкций в список преступлений против ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

"ЕС принял ряд ограничительных мер в контексте агрессивной войны России против Украины, и крайне важно, чтобы эти меры выполнялись в полном объеме", — гласит сообщение.

Отмечается, что страны-члены ЕС по-разному определяют, что является нарушением санкций и какие меры наказания должны применяться в случае их нарушения.

Это, как говорится в публикации, может привести к разной степени исполнения санкций и риску обхода введенных мер. И подсанкционные лица смогут продолжать получать доступ к своим активам и при этом продолжать поддерживать режимы, против которых направлены меры ЕС.

"Включение нарушения ограничительных мер в список преступлений ЕС является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и пресечению попыток обойти или нарушить меры ЕС", — говорится в сообщении Совета ЕС.

С начала войны в Украине Евросоюз ввел уже восемь пакетов санкций против России. А недавно глава ЕК Урсула фон дер Ляйен , что в блоке идет работа по разработке девятого пакета ограничительных мер.

Также недавно Европарламент признал .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999296-es-vnes-obhod-sanktsiy-v-spisok-prestupleniy/