Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за энергокризиса в ЕС

Большой адронный коллайдер. Фото: Valentin Flauraud/AFP via Getty Images

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) приостановила в понедельник, 28 ноября, работу Большого адронного коллайдера за две недели до первоначально запланированного срока, передает РИА Новости.

Отмечается, это было сделано с целью экономии энергии на фоне кризиса в Европе.

Кроме того, в 2023 году эксплуатация ускорительного комплекса сократится на 20%.

Большой адронный коллайдер (БАК) – самый большой и мощный ускоритель частиц в мире. Впервые он был запущен 10 сентября 2008 года, говорится на сайте организации. С помощью БАК удалось сделать одно из важнейших открытий современной физики – доказать существование бозона Хиггса, элементарной частицы, которая отвечает за существование массы у других частиц.

Сам ЦЕРН (Европейский совет ядерных исследований) находится около Женевы, на границе Швейцарии и Франции.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что ЦЕРН рассматривает возможность приостановки Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в европейских странах. Тогда сообщалось, что организация стремится избежать внезапного отключения, которое может нарушить работу агрегата стоимостью 4,4 млрд долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999236-bolshoy-adronnyy-kollayder-ostanovili-ranshe-sroka-iz-za-energokrizisa-v-es/