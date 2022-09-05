WSJ: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе

Большой адронный коллайдер. Фото: VALENTIN FLAURAUD/AFP via Getty Images

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассматривает возможность приостановки Большого адронного коллайдера (БАК) из-за энергетического кризиса в европейских странах. Об этом глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде сообщил The Wall Street Journal.

Как отметил Серж Клоде, ЦЕРН намерена сохранить работоспособность Большого адронного коллайдера. Организация стремится избежать внезапного отключения, которое может нарушить работу агрегата стоимостью 4,4 млрд долларов.

"Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе", – сказал он.

По его словам, ЦЕРН ведет переговоры с компанией-поставщиком Electricite de France о том, чтобы за день получить предупреждение о необходимости сокращения объемов потребляемой энергии. Кроме того, приоритетное внимание организация уделит приостановке работы других ускорителей, что позволит снизить общее потребление энергии на 25%.

Большой адронный коллайдер расположен на границе Франции и Швейцарии. В пиковые часы он потребляет около 200 мегаватт электроэнергии.

Ранее "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986185-wsj-bolshoy-adronnyy-kollayder-mogut-ostanovit-iz-za-energokrizisa-v-evrope/