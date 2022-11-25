Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на газ и нефть

Нефтехранилища. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Министры энергетики стран Европейского Союза 24 ноября провели встречу в Брюсселе, но не смогли договориться об ограничениях цен на газ, сообщает издание Deutche Welle.

Экстренная встреча глава Минэнерго стран Евросоюза "прошла под знаком глубоких разногласий по поводу предложения Еврокомиссии о механизме регулирования цен на газ", пишет издание. Следующая встреча министров должна состояться в середине декабря.

Однако участникам совещания удалось согласовать другие меры, среди которых - совместные закупки газа на уровне Евросоюза, солидарность стран в вопросах газовых поставок и ускорение выдачи разрешений на использование возобновляемых источников энергии.

План Еврокомиссии назвали шуткой

Ранее Еврокомиссия представила экстренный механизм коррекции газового рынка. По ее замыслу, он должен вступать в силу при двух одновременных обстоятельствах. Первое: повышение цены фьючерсов на месяц вперед до 275 евро за мегаватт в час в течение двух недель (за основу берется газовый индекс TTF). Второе: расхождение цены на газ в ЕС по сравнению с другими международными индексами или на рынке сжиженного природного газа более чем на 58 евро за мегаватт/час в течение десяти дней. При наличии обоих условий торговые операции по ценам выше указанного уровня осуществляться не будут.

Несколько министров, участвовавших в заседании 24 ноября, пожаловались на неэффективность этой меры, а представители Польши и Испании даже назвали предложение шуткой.

Предложенный G7 потолок цен на нефть страны воспринимают по-разному

Мнения правительств ЕС не совпадают и в вопросе ограничения цены на российскую нефть. Послам 27 стран Евросоюза не удалось договориться об этом 24 ноября, поэтому переговоры продолжатся на следующий день.

Потолок цен на нефть, поставляемую морем из России, "большая семерка" предлагает установить на уровне в 65-70 долларов за баррель. Причем, одни страны ЕС считают его слишком высоким, а другие - слишком низким. Между тем ограничение цен на российскую нефть должно вступить в силу уже 5 декабря.

Примерно 70-85 процентов экспорта российского сырой нефти приходится на танкеры. Ограничив цену на нефть, перевозимую морем, страны G7 рассчитывают запретить судоходным и страховым компаниям получать грузы российской нефти, если она будет продаваться по цене, превышающей установленную.

Российский газ будет исключен из контрактов на совместные закупки

Между тем, как сообщается на официальном сайте Евросоюза, государства-члены ЕС сошлись в одном - российский газ будет исключен из совместных закупок.

"Евросоюзу уже удалось заполнить газовые хранилища, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг, чтобы обеспечить запасы и на следующую зиму.

Чрезвычайные меры помогут нам использовать мощь и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточное количество газа на следующий год", - отметил министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела.

Это решение еще потребует официального утверждения на плановом заседании совета ЕС по энергетике в декабре, но по итогам неформальной встречи министров энергетики ЕС Йозеф Сикела заявил, что дискуссия по этой теме завершена и утверждение пройдет без обсуждения, уточняет EADaily.

В сообщении Евросоюза отмечается, что страны блока условились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ.

При этом не уточняется, что подразумевает термин "российский газ". Пока не ясно, будет ли считаться российским газ, произведенный в РФ и закупленный странами ЕС через одного или несколько посредников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998868-strany-es-ne-smogli-dogovoritsya-o-potolke-tsen-na-gaz-i-neft/