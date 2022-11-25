Россия перезапустила производство "Моcквича" на бывшем заводе Renault

Старые "Москвичи". Иллюстративное фото: pixabay.com

Россия перезапустила производство автомобилей марки "Москвич" на базе бывшего завода Renault. До конца 2022 года производители рассчитывают выпустить 600 автомобилей, 200 из которых будут электрическими, передает CNBC.

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Производство советского автомобиля "Москвич" возобновилось в среду в России на бывшем заводе Renault, сообщает производитель грузовиков "КамАЗ". Переименованный Московский автомобильный завод "Москвич" рассчитывает до конца 2022 года выпустить 600 автомобилей, 200 из которых будут электрическими. Автомобили должны быть доступны для покупки в декабре, говорится в сообщении "КамАЗа". Производители автомобиля также сообщили, что его дизайн будет сильно отличаться от оригинального "Москвича".

Согласно заявлению, в 2023 году будет собрано не менее 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из которых будут электрическими, а в 2024 году — 100 тысяч, пятая часть которых будет электрической.

Французский производитель владел контрольным пакетом акций автопроизводителя АвтоВАЗ до того, как продал его всего за один российский рубль. Сообщается, что Renault Россия также была продана государству за такую ​​же символическую сумму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998762-rossiya-perezapustila-proizvodstvo-mockvicha-na-byvshem-zavode-renault/